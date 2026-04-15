Недавно Усик анонсировал, что планирует уйти из бокса после того, как проведет три поединка. Во время пресс-конференции у украинца поинтересовались, что он больше всего любит в своей карьере.
Что Усик сказал о жене?
В ответ объединенный чемпион мира сказал, что больше бокса любит свою жену.
Слушайте, я больше бокса люблю свою жену. Это первое. Я люблю бокс, потому что это инструмент,
– заявил он.
Усик добавил, что бокс помог ему найти друзей, команду и многих людей, с которыми он дружит и помогает друг другу.
Обратите внимание. Александр состоит в браке с Екатериной с сентября 2009 года. Супруги воспитывают четверых детей – старшую Елизавету, сыновей Кирилла и Михаила, а также младшую дочь Марию. Дети боксера часто посещают его тренировки.
Бой Усика против Верховена: что известно?
- В конце февраля известный инвестор из Саудовской Аравии Турков официально сообщил, что следующим соперником Усика стал кикбоксер Рико Верховен. Голландец провел только один бой по правилам бокса еще в 2014 году.
- На кону поединка, который состоится 23 мая в египетской Гизе, будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC. Этот пояс принадлежит Усику после того, как он дважды побил Тайсона Фьюри в 2024 году и отобрал титул у "Цыганского короля" из Британии.
- Во время выше упомянутой пресс-конференции боксеры впервые встретились лицом к лицу и и провели напряженную дуэль взглядов. Оба спортсмена убеждены в своей победе, в частности Верховен угрожает "снести голову" Усику.
- Для боксера из Украины это будет 25-й бой на профессиональном ринге. До сих пор он не знает горечи поражений, одержав 24 победы подряд.