В интервью talkSPORT Boxing 37-летний Верховен пообещал "снести голову" Усику. Кикбоксер полагается на свои антропометрические данные, по которым превосходит будущего соперника.
Что Верховен сказал о бое с Усиком?
"Собираюсь снести ему голову. Вот что я сделаю. Как я уже говорил, я тяжелее примерно на 50 – 55 фунтов. То есть как только я по нему попаду – это будет что-то другое", – сказал Рико.
Верховен, который проведет только второй бой по правилам бокса, признался, что встреча с Усиком – это возможность для него. Более того, он планирует нанести украинцу первое поражение на профессиональном ринге.
Я шокирую мир перед пирамидами, в этой сумасшедшей атмосфере,
– отметил кикбоксер.
Спортсмен добавил, что в кикбоксинге привык больше бить ногами, однако подчеркнул, что его руки тоже прячут большую силу.
"Когда я попадаю, я попадаю. Как я уже говорил, за этими ударами стоит большая масса", – заявил Верховен.
Что о шансах Верховена говорят эксперты?
Впрочем, по мнению ряда экспертов, Верховену вряд ли удастся победить Усика, рекорд которого на профессиональном ринге составляет 24 победы, тогда как предыдущий бой Рико в боксе состоялся в 2014 году.
Так, бывший абсолютный чемпион мира и эксперт по боксу Леннокс Льюис в комментарии Pro Boxing Fans выразил сомнение, что Рико имеет шанс на успех в поединке против украинца.
Честно говоря, я не очень знаю другого парня (Верховена – 24 Канал), но знаю, что Александр Усик еще никогда не проигрывал. Поэтому я смотрю на него и не думаю, что сейчас кто-то может его победить,
– сказал Льюис.
Однако с легендарным боксером не соглашается сильнейший человек мира Эдди Холл. Стронгмен убежден, что Верховен станет проблемой для Усика.
Бой Усик – Верховен: что известно?
Поединок за титул чемпиона мира WBC официально состоится 23 мая в Гизе (Египет). Для Усика это будет первый бой с июля 2025 года, когда он нокаутировал Даниэля Дюбуа в противостоянии за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Недавно стало известно, кто выступит в андеркарде боксерского вечера в Гизе. В частности, центральным событием андеркарда станет поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе.