Питер Фьюри, который готовил Рико Верховена к бою с Усиком и является дядей Тайсона Фьюри, в интервью для ютуб-канала talkSPORT Boxing поделился своими мыслями относительно того, как пребывание в тренировочном лагере Усика поможет Джошуа. В частности, он назвал команду украинского боксера настоящими профессионалами.

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Как Фьюри охарактеризовал форму Джошуа сейчас?

Энтони Джошуа очевидно находится сейчас не в лучшей форме. Он провел бой против Джейка Пола, затем попал в ДТП в Нигерии, а недавно уступил в поединке Даниэлю Дюбуа. Питер Фьюри рассказал, что сейчас для британца самое главное расслабиться. Ему надо снять с плеч груз ожидания. Фьюри надеется, что Джошуа покажет хорошее выступление.

Все должно уйти в прошлое,

– отметил дядя Тайсона Фьюри.

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Он продолжил, что Джошуа должен расслабиться и сделать свое дело.

Чем Джошуа поможет команда Усика?

По словам Питера Фьюри, Энтони Джошуа имел блестящую карьеру. Он является двукратным чемпионом мира. Британец смог заработать кучу денег. У него удар, как у слона. Впрочем ему всегда чего-то не хватало, даже тогда, когда он выглядел уже как отточенный супертяжеловес.

"Ему надо внести некоторые коррективы в свою подготовку. Тренировочный лагерь Усика, в котором он сейчас находится, будет для него замечательным", – заметил британский тренер.

Он добавил, что Джошуа ранее часто менял тренеров. Однако теперь он находится в профессиональном стабильном лагере, среди людей, которые идеально знают бокс. Они знают его очень хорошо. Этого элемента в подготовке к боям раньше не хватало британцу.

Сотрудничество Джошуа с Усиком: что известно

Джошуа начал активно сотрудничать с Усиком с марта 2026 года. Они вместе даже приезжали в Украину.

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон считает, что сотрудничество Джошуа с Усиком очень полезно для британца. Благодаря ей Энтони стал более приземленным.

Команда Усика рекомендовала Джошуа провести промежуточный бой перед тем, как он будет принимать вызов от Фьюри. Все из-за ДТП, в которое британец недавно попал.