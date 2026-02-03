Информация о Гвоздике появилась на информационном портале BoxRec. Харьковчанин отстранен Атлетической комиссией штата Невады.

Почему Гвоздика отстранили от бокса?

Украинцу запретили возвращаться на ринг до 3 апреля 2026 года. Это стандартная процедура в профессиональном боксе, чтобы предотвратить возможные риски для его здоровья после тяжелого нокаута.

Дело в том, что в предыдущем бою против серба Радивое Калайджича боксер из Украины сначала побывал в нокдауне, после чего оказался в жутком нокауте.

Следует отметить, что поражение 38-летнего спортсмена стало настоящей сенсацией. Бой против Калайджича в рамках шоу Zuffa Boxing 2 изначально развивался в пользу Александра Гвоздика.

Украинец отправил серба в нокдаун менее чем за две минуты от начала первого раунда. В четвертом раунде Калайджич во второй раз побывал на боксерском настиле. Несмотря на очевидное статистическое преимущество по ударам, о чем свидетельствуют данные Compubox, Гвоздик странным образом не смог закрепить преимущество.

Что боксеры сказали после поединка?

Украинский боксер до сих пор не комментировал поражение Калайджичу, а также не делал никаких сообщений в социальных сетях.

Зато серб подчеркнул работу своей команды, которая помогла ему вырвать победу.

В комментарии журналу The Ring он рассказал, что первые 5 – 6 раундов у него было ощущение, будто он только начал заниматься боксом.

Но благодаря своему тренеру и партнерам по команде, которые постоянно говорили мне доверять себе, верить в себя, быть терпеливым и работать через джеб, нокаут пришел. Они говорили, что если я правильно попаду правой и правильно ее выброшу, то нанесу ему вред – так и произошло,

– сказал Калайджич.

