Красюк эмоционально и пространно отреагировал на сенсационное поражение Гвоздика. Он обратился к боксеру в интервью на sport.ua.

Важно Три нокдауна и нокаут: украинский боксер потерпел самое сенсационное поражение года

Что сказал Красюк?

Красюк отметил, что Гвоздик – умный и сильный человек. Он выразил слова поддержки спорстмену, поскольку проигрывать всегда неприятно. Для Красюка Гвоздик всегда был самым любимым боксером, еще со времен Олимпийских Игр.

Мы все со временем, к сожалению, не молодеем, и сейчас, видимо, пришел тот момент, когда Александру надо сделать очень взвешенное решение: не держаться за прошлое, а смотреть в будущее уверенно и делать такие шаги, которые бы обеспечили успех в будущем, несмотря на то, какое будет принято решение, будет ли это бокс или бизнес, или это будет образовательная, или тренерская деятельность,

– отметил промоутер.

Он добавил, что Красюку надо трезво посмотреть на обстоятельства и принять правильное решение. Сделать шаг в будущее. Красюк отметил, что его слова поддержки прозвучали от чистого сердца с желанием добра для Гвоздика.

Как сложился бой Гвоздика и Калайджича?

Поединок между украинцем Гвоздиком и сербом Калайджичем состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 2 февраля. Противостояние началось оптимистично для украинца, ведь он отправил соперника в нокдаун еще в первом раунде.

Это же Гвоздику удалось и в четвертом раунде. Впрочем решающим стал седьмой раунд. Там сербу также удалось отправить украинца в нокдаун, а затем вообще завершить дуэль нокаутом. Интересно, что по данным Compubox, Гвоздик даже нанес больше ударов, чем его оппонент.

В частности, украинец 129 раз попал в соперника. Калайджич – всего 80. Правда, для попаданий Гвоздику понадобилось больше попыток. В целом он нанес 489 ударов, а серб – 258. Гвоздик также имеет большее количество джебов и сильных ударов, но во всех случаях точность выше у Калайджича.

