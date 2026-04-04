Запрет на поединки для Гвоздика закончился в пятницу, 3 апреля. На портале BoxRec больше нет информации об ограничениях для украинца от Атлетической комиссии штата Невада.

Смотрите также Уайлдер против Чисоры: кто победит в битве за право драться с Усиком

Что известно об отстранении Гвоздика?

Гвоздик и Калайджич встретились 2 февраля в рамках шоу от Zuffa Boxing. Украинец почти весь бой владел инициативой, но сербскому спортсмену удалось переломить ход противостояния и сенсационно нокаутировать харьковчанина.

После того, как Атлетическая комиссия запретила Гвоздику возвращаться на ринг, он рассказал, что сразу после боя его отправили в больницу. По словам спортсмен, он чувствует себя хорошо и физически никаких проблем не имеет.

Меня отправили в больницу на томографию, но никаких проблем не обнаружили,

– сказал он.

Также бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года отметил, что после боя начал заниматься общей физической подготовкой.

Что планирует Гвоздик?

В поединке с Кадайджичем 38-летний Гвоздик потерпел третье поражение на профессиональном ринге и второе – нокаутом. В активе харьковчанина, проживающего в США, 21 победа (17 нокаутом).

Бывший чемпион мира по версии WBC не скрывает, что хочет реванша с сербским боксером. В частности, в комментарии Two Sides он заявил, что сможет вернуться на ринг уже в мае и хочет реванша с Калайджичем.

Впрочем, после неудачи некоторые эксперты призвали украинца задуматься о завершении карьеры. В частности, такое мнение высказал известный промоутер Александр Красюк.

Мы все со временем, к сожалению, не молодеем, и сейчас, видимо, пришел тот момент, когда Александру надо сделать очень взвешенное решение: не держаться за прошлое, а смотреть в будущее уверенно и делать такие шаги, которые бы обеспечили успех в будущем, несмотря на то, какое будет принято решение, будет ли это бокс или бизнес, или это будет образовательная, или тренерская деятельность,

– отметил промоутер.

Гвоздик в ответ отметил, что самостоятельно примет решение относительно своей карьеры.