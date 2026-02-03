Красюк емоційно та розлого відреагував на сенсаційну поразку Гвоздика. Він звернувся до боксера в інтерв'ю на sport.ua.

Важливо Три нокдауни та нокаут: український боксер зазнав найсенсаційнішої поразки року

Що сказав Красюк?

Красюк зазначив, що Гвоздик – розумна та сильна людина. Він висловив слова підтримки спорстмену, оскільки програвати завжди неприємно. Для Красюка Гвоздик завжди був найулюбленішим боксером, ще з часів Олімпійських Ігор.

Ми всі з часом, на жаль, не молодіємо, і зараз, мабуть, прийшов той момент, коли Олександру треба зробити дуже зважене рішення: не триматись за минуле, а дивитись в майбутнє впевнено та робити такі кроки, які б забезпечили успіх у майбутньому, попри те, яке буде прийнято рішення, чи це буде бокс або бізнес, чи це буде освітня, чи тренерська діяльність,

– зауважив промоутер.

Він додав, що Красюку треба тверезо подивитись на обставини та прийняти правильне рішення. Зробити крок у майбутнє. Красюк наголосив, що його слова підтримки пролунали від чистого серця з бажанням добра для Гвоздика.

Як склався бій Гвоздика та Калайджича?

Поєдинок між українцем Гвоздиком і сербом Калайджичем відбувся в Лас-Вегасі в ніч на 2 лютого. Протистояння почалось оптимістично для українця, адже він відправив суперника в нокдаун ще в першому раунді.

Це ж Гвоздику вдалось і в четвертому раунді. Утім вирішальним став сьомий раунд. Там сербу також вдалося відправити українця в нокдаун, а згодом узагалі завершити дуель нокаутом. Цікаво, що за даними Compubox, Гвоздик навіть завдав більше ударів, ніж його опонент.

Зокрема, українець 129 разів влучив у суперника. Калайджич – усього 80. Щоправда, для влучань Гвоздику знадобилось більше спроб. Загалом він завдав 489 ударів, а серб – 258. Гвоздик також має більшу кількість джебів та сильних ударів, але в усіх випадках точність вища у Калайджича.

