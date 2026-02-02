30-летний Богачук и Бутаев встретились в со-главном поединке турнира Zuffa Boxing 2. Украинец победил решением судов, информирует Zuffa Boxing.

Как Богачук победил Бутаева?

Начало поединка было за Бутаевым: надежный высокий блок и чтение атак Богачука, в результате чего Сергей нахватался ударов уже в стартовые 3 минуты поединка. Однако уже в следующем раунде украинец исправил ситуацию благодаря неплохим попаданиям.

В то же время Бутаев время от времени менял стойку и начал выглядеть более уставшим. В результате поединок перешел в жесткий обмен ударами.

Судьбу поединка решил последний 10-й раунд, в котором Сергея действовал первым номером и зажал оппонента у канатов.

Финальный раунд боя Богачук – Бутаев: смотрите видео

Победу раздельным решением судей одержал Богачук со счетом 96:94 на двух записках, тогда как третий судья выставил такой же счет в пользу Бутаева. Как говорится на сайте BoxRec, это уже 27 победа для украинца.

Намекая на очевидную политику, сопровождавшую бой, Богачук сказал, что он больше всего счастлив тогда, "когда моим фанатам нравится мой бой".

Судьи объявляют победу Богачука над россиянином: смотрите видео

