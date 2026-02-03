Інформація про Гвоздика з'явилася на інформаційному порталі BoxRec. Харків'янин відсторонений Атлетичною комісією штату Невади.

Чому Гвоздика відсторонили від боксу?

Українцю заборонили повертатися на ринг до 3 квітня 2026 року. Це стандартна процедура в професійному боксі, щоб запобігти можливим ризикам для його здоров'я після важкого нокауту.

Річ у тім, що в попередньому бою проти серба Радівоє Калайджича боксер з України спершу побував у нокдауні, після чого опинився у моторошному нокауті.

Як Калайджич нокаутував Гвоздика: дивіться відео

Слід зазначити, що поразка 38-річного спортсмена стала справжньою сенсацією. Бій проти Калайджича в межах шоу Zuffa Boxing 2 від самого початку розвивався на користь Олександра Гвоздика.

Українець відправив серба в нокдаун менш ніж за дві хвилини від початку першого раунду. У четвертому раунді Калайджич вдруге побував на боксерському настилі. Попри очевидну статистичну перевагу за ударами, про що свідчать дані Compubox, Гвоздик дивним чином не зміг закріпити перевагу.

Що боксери сказали після поєдинку?

Український боксер досі не коментував поразку Калайджичу, а також не робив жодних дописів у соціальних мережах.

Натомість серб підкреслив роботу своєї команди, яка допомогла йому вирвати перемогу.

У коментарі журналу The Ring він розповів, що перші 5 – 6 раундів у нього було відчуття, ніби він щойно почав займатися боксом.

Але завдяки своєму тренеру та партнерам по команді, які постійно казали мені довіряти собі, вірити в себе, бути терплячим і працювати через джеб, нокаут прийшов. Вони говорили, що якщо я правильно влучу правою і правильно її викину, то завдам йому шкоди – так і сталося,

– сказав Калайджич.

Що кажуть про поразку Гвоздика?