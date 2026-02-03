Верховен відреагував на публікацію Туркі Аль аш-Шейха, де той назвав його бажаним суперником для чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Він залишив коментар у соцмережі X.
Як ймовірний суперник Усика відреагував на бій?
Ріко Верховен, який очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі, заявив, що бій проти Усика – це виклик, на який він чекав.
Це виклик, на який я чекав... Абсолютний проти Абсолютного. 1 раунд боксу / 1 раунд кікбоксингу. Подивимося, чи зможемо ми дійти до 12-го,
– написав Верховен.
Президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв'ю The Ariel Helwani Show не зміг відповісти, чи санкціонує організація такий поєдинок.
Чим відомий потенційний суперник Усика7
36-річний Ріко – колишній чемпіон найбільшого кікбоксерського промоушену Glory, пише Tribuna. У 2013-му Верховен виграв гран-прі у важкій вазі, а вже через рік завоював чемпіонський титул. З 2014 року він провів 22 поєдинки без поразок в Glory.
Серед побитих опонентів нідерландця – міцний Бенджамін Адегбуї та двічі переможений Бадр Харі. Щоправда, Бадр добре виглядав у ринзі проти Верховена, але обидва рази травмував ногу, через що не міг продовжити протистояння.
Ріко бився також проти українця: у 2012 році він побив Сергія Лащенка на турнірі K-1 World MAX.
Після довгого домінування в Glory, Верховен оголосив про те, що йде з промоушену. Він утримував титул 4418 день, але сторони не змогли домовитись про умови нового контракту.
Коли наступний бій Усика?
У 2025 році 39-річний Усик провів тільки один бій, коли в липні нокаутував Даніеля Дюбуа. Тоді Олександр втретє у кар'єрі та вдруге у надважкій вазі став абсолютним чемпіоном світу.
У ЗМІ було чимало спекуляцій, що наступним суперником українця стане Джозеф Паркер. Однак новозеландець зустрівся з Фабіо Вордлі, а Усик у той час відмовився проводити захист чемпіонського титулу WBO.
Згодом він заявив, що хоче провести бій проти Деонтея Вайлдера, проте американець 4 квітня зустрінеться з Дереком Чісорою.
У нещодавньому коментарі Усик підкреслив, що хоче битися у США. Українця також пов'язують з Енді Руїсом.