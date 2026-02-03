Верховен відреагував на публікацію Туркі Аль аш-Шейха, де той назвав його бажаним суперником для чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Він залишив коментар у соцмережі X.

Як ймовірний суперник Усика відреагував на бій?

Ріко Верховен, який очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі, заявив, що бій проти Усика – це виклик, на який він чекав.

Це виклик, на який я чекав... Абсолютний проти Абсолютного. 1 раунд боксу / 1 раунд кікбоксингу. Подивимося, чи зможемо ми дійти до 12-го,

– написав Верховен.

Президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв'ю The Ariel Helwani Show не зміг відповісти, чи санкціонує організація такий поєдинок.

Чим відомий потенційний суперник Усика

36-річний Ріко – колишній чемпіон найбільшого кікбоксерського промоушену Glory, пише Tribuna. У 2013-му Верховен виграв гран-прі у важкій вазі, а вже через рік завоював чемпіонський титул. З 2014 року він провів 22 поєдинки без поразок в Glory.

Серед побитих опонентів нідерландця – міцний Бенджамін Адегбуї та двічі переможений Бадр Харі. Щоправда, Бадр добре виглядав у ринзі проти Верховена, але обидва рази травмував ногу, через що не міг продовжити протистояння.

Ріко бився також проти українця: у 2012 році він побив Сергія Лащенка на турнірі K-1 World MAX.

Після довгого домінування в Glory, Верховен оголосив про те, що йде з промоушену. Він утримував титул 4418 день, але сторони не змогли домовитись про умови нового контракту.

