Колишній чемпіон світу висловив думку, що володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Усик вирізняється унікальністю завдяки своєму стилю ведення бою. Про це повідомляє Sky Sports.
Що сказав Вудхолл про Усика?
За словами Вудхолла, Усик є найкращим контратакувальним боксером на передній нозі, якого він бачив за останній час. Він підкреслив, що зазвичай контратакувальники діють із задньої ноги, змушуючи суперника помилятися і лише потім відповідаючи ударами.
Окремо він відзначив роботу ніг Усика та його рух у рингу. Українця практично неможливо побачити біля канатів або в кутку – він постійно рухається по колу навколо суперника, контролюючи центр рингу.
Це як бик проти матадора, коли він виходить проти більших і вищих суперників. Він не відступає, а рухається навколо них,
– пояснив боксер.
Вудхолл наголосив, що саме поєднання контролю рингу та контратак на передній нозі робить Усика унікальним явищем у сучасному боксі.
Я давно не бачив нічого кращого. Він один на мільйон,
– підсумував ексчемпіон.
Що відомо про бій Усика проти Верховена?
- Унікальне боксерське протистояння очікує фанів 23 травня 2026 року: чемпіон світу Олександр Усик зустрінеться з легендарним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
- Бій пройде на тлі величних пірамід у Гізі, що робить подію не лише спортивною, а й видовищною.
- Усик захищатиме титул чемпіона WBC у професійному боксі, тоді як Верховен виходить на ринг у класичних боксерських правилах, демонструючи готовність перевірити себе в новому для нього виді спорту. Як пише The Sun, цей поєдинок вже викликав жваві дискусії серед експертів і фанів, адже зустрічаються чемпіони з різних бойових дисциплін.