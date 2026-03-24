Це розчарувало американського експерта з боксу Дена Рафаеля. У коментарі ютуб-каналу IFL TV він заявив, що хотів би бачити чемпіонські бої Усика проти боксерів надважкої ваги.

Що експерт сказав про вчинок Усика?

На думку Рафаеля, зустріч бійців у Гізі біля єгипетських пірамід буде великим шоу. Ба більше, експерт не підтримав критику на адресу Усика за вибір наступного суперника.

За його словами, спортсмен з України вже всього досяг і має право сам вирішувати, з ким битися.

Єдине, що мене трохи розчарувало – те, що Усик вирішив поставити на кін титул чемпіона світу. Розумію, що це частина великого шоу і бізнесу, але все ж хотілося б бачити титульні бої проти топових супертяжів,

– сказав Рафаель.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Поєдинок проти Верховена є частиною плану 39-річного Усика щодо завершення кар'єри.

Український спортсмен нещодавно оголосив, що планує провести тільки три поєдинки. Окрім Верховена, суперниками чемпіона світу мають бути переможець протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а також Тайсон Ф'юрі.

Рішення Світової боксерської ради санкціонувати наступний бій Усика як добровільний захист титулу WBC спричинило хвилю критики. Річ у тім, що для Верховена – це тільки другий бій у боксі та перший з 2014 року.

Низку боксерів, промоутерів та експертів обурює, що кікбоксер отримав шанс побитися за титул вже в другому бою поки решта бійців можуть очікувати на таку нагоду кілька років.

Британський тренер Дейв Колдвелл на ютуб-каналі Boxing Social обурився, що на кону бою буде титул WBC.

Я вважаю, що це неправильно, і цей титул не має бути на кону,

– сказав він.

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі приєднався до критики, назвавши безглуздим рішення WBC санкціонувати бій за титул чемпіона світу.

Його думку підтримав ексчемпіон світу Пол Маліньяджі, сказавши, що це ганьба для боксу.

"Немає жодної причини санкціонувати це як титульний поєдинок. Це божевілля та ганьба для боксу", – заявив Маліньяджі.