В інтерв'ю Sky Sports 37-річний Тайсон підтвердив намір зустрітися з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа. Ф'юрі вважає, що давно обговорюваний бій з "Ей-Джеєм" є найбільшою подією у спорті.

Що Ф'юрі сказав про бій з Джошуа?

"Найбільший бій для мене у світовому боксі та найбільший бій у світі боксу – це мій бій проти "Ей-Джея". Навіть сьогодні, навіть після стількох років, це все ще найбільший бій у боксі, це все ще найбільший бій", – сказав Тайсон.

Заява від Ф'юрі пролунала в той час, коли 36-річний Джошуа повернувся до тренувань після смертельної аварії, яка спіткала його в Нігерії наприкінці 2025 року. У ДТП боксер втратив своїх двох тренерів.

Джошуа повернувся до тренувань: дивіться відео

Тайсон сказав, що радий бачити повернення Джошуа до тренувань та підкреслив, що готовий дати час на підготовку своєму ймовірному супернику.

Водночас видання Boxing News 24 нагадує, що в команді Джошуа не підтверджували, що протистояння з Ф'юрі відбудеться, тоді як Тайсон говорить про бій як доконаний факт.

Ба більше, висловлювання "Циганського короля" про зустріч з "Ей-Джеєм" контрастують з його заявами про Усика. Як відомо, Тайсон не змирився з двома поразками від українця у 2024 році. Він навіть впевнений, що 39-річний чемпіон світу благатиме його про ще один реванш.

Усик же погодився на третє протистояння з Ф'юрі. Нещодавно він оголосив про плани на завершення кар'єри, в межах яких Тайсон має стати його останнім суперником на профі-рингу.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що відомо про повернення Джошуа?