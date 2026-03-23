33-річний Кабаєл у своєму інстаграмі повідомив, що проведе бій із наступним претендентом за титул WBC. Він анонсував, що зустріч відбудеться у вересні в Німеччині.

Що Кабаєл сказав про Усика?

На думку Кабаєла, Усик постійно уникає його імені, коли йдеться про можливих суперників. Німецький боксер припустив, що 39-річний українець боїться його удару по корпусу.

До свого допису Агіт додав фото з першого поєдинку Усика проти Даніеля Дюбуа, коли британець завдав забороненого удару нижче поясу й українець опинився на канвасі. Тим самим Кабаєл підтримав тезу низки боксерів та експертів, що удар Дюбуа був чесним.

Водночас Френк Воррен в інтерв'ю BoxNation наголосив, що буде наполягати на тому, аби українець проводив обов'язкові захисти титулів. Одним з першим таких поєдинків для Усика має стати захист поясу WBC проти Кабаєла, який і є обов'язковим претендентом.

На думку Воррена, зустріч Усика та Кабаєла – це великий бій, який міг би зібрати цілий стадіон у Німеччині. Утім, промоутер не виключає, що чемпіон з України поб'ється з володарем титулу WBO Фабіо Вордлі в Британії.

Наразі ж Усик готується до бою з кікбоксером Ріко Верховеном, який відбудеться 23 травня у Гізі біля пірамід.

Що відомо про наступний бій Усика?

Нещодавно Усик оголосив, що до завершення кар'єри проведе тільки три поєдинки. Так, наступним суперником українця стане Верховен, проти якого Олександр проведе добровільний захист титулу WBC.

Зазначимо. Усик також утримує титули WBA та IBF й команда чемпіона вирішує, чи будуть вони на кону протистояння з Верховеном.