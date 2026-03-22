Колишній абсолютний чемпіон свої думки висловив у інтерв'ю для Boxing News. Леннокс Льюїс також порівняв Усика з Евандером Холіфілдом.

Що сказав Льюїс про Усика?

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився думками про ще одного ексабсолюта чинного боксера Олександра Усика. Льюїс зазначив, що українець добре показав би себе на ринзі в його часи.

Подивіться, як склалося у Евандера Холіфілда — Олександр такого ж зросту і не гірший за нього,

– зауважив Леннокс.

Він додав, що Усик показав би себе не гірше, ніж багаторазовий чемпіон світу у важкій вазі зі США.

Що відомо про Леннокса Льюїса?

Леннокс Льюїс у своїй професійній кар'єрі провів 41 поєдинок, зазнав лише 2 поразок й 1 раз поступився. У його активі 32 нокаути. Свій останній бій він мав проти Віталія Кличка у 2003 році, який закінчився технічним нокаутом у 6 раунді та поразкою українця.

Кличко-старший бажав реваншу, адже зазнав поразки через просте розсічення. Утім Льюїс завершив кар'єру та не дав українцю бажаного. Це при тому, що, як повідомляло BBC, Леннокс одразу після бою пообіцяв Віталію ще одну дуель на ринзі.

