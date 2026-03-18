Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що наразі не розглядається можливість проведення бою за правилами ММА з Полом. Про це повідомляє talkSPORT.

Чи стане Пол суперником Усика?

Водночас Лапін сказав, що команда Усика відкрита до креативних співпраць у майбутньому.

Бій із Джейком Полом за правилами ММА на цьому етапі не розглядається. Але ми завжди відкриті до креативних і цікавих співпраць у майбутньому,

– заявив директор команди Усика.

Зверніть увагу. Джейк Пол у грудні 2025 року програв Ентоні Джошуа. Після нокауту в ютубера виявили перелом щелепи, внаслідок чого він може більше ніколи не вийти на ринг. Раніше ютубер бився з Майком Тайсоном.

Також Лапін розповів, що об'єднаний чемпіон світу може зустрітися з ексчемпіоном UFC Джоном Джонсом у США.

Усик – Пол: що відомо про ймовірний бій?

У вересні 2025 року американець на своїй сторінці в соцмережі X озвучив свій план на найближчі 5 років, де серед пунктів була й перемога на Усиком.

Українець відреагував на допис Пола у себе на сторінці, заявивши, що невдовзі закінчить боксерську кар'єру й тоді чекатиме на нього у клітці.

Чудовий план, Джейку, але я не буду на п'ятому місці – лише на першому. Скоро я закінчу з боксом, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Побачимо, чи є у тебе яйця, чи все насправді тільки хайп,

– написав Усик.

Коли наступний бій Усика?