Сергей Лапин, директор команды Усика, заявил, что пока не рассматривается возможность проведения боя по правилам ММА с Полом. Об этом сообщает talkSPORT.
Смотрите также Джейку Полу понадобилась экстренная операция после Олимпиады: он может навсегда завершить карьеру
Станет ли Пол соперником Усика?
В то же время Лапин сказал, что команда Усика открыта к креативным сотрудничествам в будущем.
Бой с Джейком Полом по правилам ММА на этом этапе не рассматривается. Но мы всегда открыты к креативным и интересным сотрудничествам в будущем,
– заявил директор команды Усика.
Обратите внимание. Джейк Пол в декабре 2025 года проиграл Энтони Джошуа. После нокаута у ютубера обнаружили перелом челюсти, в результате чего он может больше никогда не выйти на ринг. Ранее ютубер дрался с Майком Тайсоном.
Также Лапин рассказал, что объединенный чемпион мира может встретиться с экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом в США.
Усик – Пол: что известно о вероятном бое?
В сентябре 2025 года американец на своей странице в соцсети X озвучил свой план на ближайшие 5 лет, где среди пунктов была и победа на Усиком.
Украинец отреагировал на сообщение Пола у себя на странице, заявив, что вскоре закончит боксерскую карьеру и тогда будет ждать его в клетке.
Замечательный план, Джейку, но я не буду на пятом месте – только на первом. Скоро я закончу с боксом, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца, или все на самом деле только хайп,
– написал Усик.
Когда следующий бой Усика?
Уже 23 мая 39-летний чемпион мира вернется в ринг впервые после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Украинец встретится с лучшим кикбоксером мира Рико Верховеном.
Всемирный боксерский совет санкционировал это противостояние, разрешив Усику провести добровольную защиту пояса чемпиона WBC.
Для 36-летнего Верховена это будет второй бой по правилам бокса. Единственный боксерский поединок голландец провел в 2014 году, когда нокаутировал малоизвестного венгра Яноша Финфера.
Усик объявил, что после противостояния с Верховеном планирует провести только два поединка. В планах боксера встреча с победителем боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа за титул WBO, а также еще один реванш с Тайсоном Фьюри.