Сергей Лапин, директор команды Усика, заявил, что пока не рассматривается возможность проведения боя по правилам ММА с Полом. Об этом сообщает talkSPORT.

Станет ли Пол соперником Усика?

В то же время Лапин сказал, что команда Усика открыта к креативным сотрудничествам в будущем.

Бой с Джейком Полом по правилам ММА на этом этапе не рассматривается. Но мы всегда открыты к креативным и интересным сотрудничествам в будущем,

– заявил директор команды Усика.

Обратите внимание. Джейк Пол в декабре 2025 года проиграл Энтони Джошуа. После нокаута у ютубера обнаружили перелом челюсти, в результате чего он может больше никогда не выйти на ринг. Ранее ютубер дрался с Майком Тайсоном.

Также Лапин рассказал, что объединенный чемпион мира может встретиться с экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом в США.

Усик – Пол: что известно о вероятном бое?

В сентябре 2025 года американец на своей странице в соцсети X озвучил свой план на ближайшие 5 лет, где среди пунктов была и победа на Усиком.

Украинец отреагировал на сообщение Пола у себя на странице, заявив, что вскоре закончит боксерскую карьеру и тогда будет ждать его в клетке.

Замечательный план, Джейку, но я не буду на пятом месте – только на первом. Скоро я закончу с боксом, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца, или все на самом деле только хайп,

– написал Усик.

Когда следующий бой Усика?