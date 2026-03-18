Сергій Лапін, директор команди Усика, не виключає бою свого клієнта проти колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Джона Джонса. Про це повідомляє talkSPORT.

Дивіться також "Було б ще цікавіше": український кікбоксер сказав, чого не вистачає бою Усика з Верховеном

Хто може стати суперником Усика?

Лапін сказав, що так званий бій-кросовер між Усиком і Джонсом міг би відбутися у США. Бійці з двох різних видів спорту визначили б найсильнішого на планеті.

Якщо говорити про кросоверні поєдинки, то дуже цікавим протистоянням міг би стати бій проти Джона Джонса у США. Поєдинок найкращого бійця у надважкій вазі ММА проти одного з найкращих боксерів свого покоління міг би стати грандіозною подією, якщо його правильно організувати. Хто ж найкрутіший чоловік на планеті?,

– сказав Лапін.

