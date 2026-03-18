Сергій Лапін, директор команди Усика, не виключає бою свого клієнта проти колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Джона Джонса. Про це повідомляє talkSPORT.
Хто може стати суперником Усика?
Лапін сказав, що так званий бій-кросовер між Усиком і Джонсом міг би відбутися у США. Бійці з двох різних видів спорту визначили б найсильнішого на планеті.
Якщо говорити про кросоверні поєдинки, то дуже цікавим протистоянням міг би стати бій проти Джона Джонса у США. Поєдинок найкращого бійця у надважкій вазі ММА проти одного з найкращих боксерів свого покоління міг би стати грандіозною подією, якщо його правильно організувати. Хто ж найкрутіший чоловік на планеті?,
– сказав Лапін.
Що планує Усик?
Нещодавно 39-річний чемпіон світу з України оголосив про плани на майбутнє. За словами Усика, він проведе три бої, після чого завершить кар'єру.
Українець вже 23 травня зустрінеться з Ріко Верховеном у поєдинку за титул чемпіона світу WBC. Світова боксерська рада санкціонувала це протистояння, дозволивши Усику провести добровільний захист поясу.
Далі він планує зустрітися з переможцем поєдинку між чемпіоном WBO Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа. Зауважимо, що раніше Усик вже двічі перемагав Дюбуа нокаутом.
Урешті-решт, останнім суперником українця має стати Тайсон Ф'юрі, якого Усик також двічі перемагав у 2024 році.
Додамо, що раніше чемпіон світу планував бій у США проти Деонтея Вайлдера, проте зустріч з американцем зірвалася.