Своїми роздумами він поділився в інтерв'ю виданню "Чемпіон". Щербатюк назвав те, що додало б протистоянню ще більше спортивної інтриги.

Що зробило б поєдинок Усика з Верховеном цікавіше?

Щербатюк розповів, що якби поєдинок українця та нідерландця проходив за правилами кікбоксингу чи ММА, його було б цікавіше дивитись. За таких умов в Усика не було б такого домінування. За цими правилами Верховен однозначно був би фаворитом.

Він один із найсильніших кікбоксерів планети в суперважкій вазі. Це було б цікавіше дивитися. Хоча Усик міг би здивувати. Він є дуже всебічно розвинутим спортсменом. У нього дуже відповідальне ставлення до своєї підготовки: він збирає команду фахівців, працює і на 100% викладається,

– зазначив Щербатюк.

Він додав, що втім, якби за правилами кікбоксингу чи ММА відбувся не один, а декілька боїв, то Усик міг би конкурувати. А так, за правилами боксу, українець є величезним фаворитом. Слід нагадати, що бій Усика проти Верховена має відбутись 23 травня в Гізі.

Якого козиря позбавлений Верховен?

Раніше Роман Щербатюк говорив, що поєдинок Усика проти Верховена за боксерськими правилами позбавив нідерландця головного козиря. За його словами, це удари ногами. Кікбоксинг хоч і споріднений із боксом, але все ж це інший вид спорту зі своїми правилами.

Утім у кікбоксерів є тренування, коли вони працюють тільки над ударами руками. Тоді вони відточують бокс, боксерську техніку. Це може допомогти Верховену в протистоянні з Усиком. Нідерландець в інтерв'ю DAZNBoxing розповів, що хотів би провести проти українця всі 12 раундів і виграти рішенням суддів.

