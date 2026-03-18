Своими размышлениями он поделился в интервью изданию "Чемпион". Щербатюк назвал то, что добавило бы противостоянию еще больше спортивной интриги.
К теме Усик сделал все, и это не сработало: Верховен назвал идеальный сценарий боя с украинцем
Что сделало бы поединок Усика с Верховеном интереснее?
Щербатюк рассказал, что если бы поединок украинца и нидерландца проходил по правилам кикбоксинга или ММА, его было бы интереснее смотреть. При таких условиях у Усика не было бы такого доминирования. По этим правилам Верховен однозначно был бы фаворитом.
Он один из сильнейших кикбоксеров планеты в супертяжелом весе. Это было бы интереснее смотреть. Хотя Усик мог бы удивить. Он является очень всесторонне развитым спортсменом. У него очень ответственное отношение к своей подготовке: он собирает команду специалистов, работает и на 100% выкладывается,
– отметил Щербатюк.
Он добавил, что впрочем, если бы по правилам кикбоксинга или ММА состоялся не один, а несколько боев, то Усик мог бы конкурировать. А так, по правилам бокса, украинец является огромным фаворитом. Следует напомнить, что бой Усика против Верховена должен состояться 23 мая в Гизе.
Какого козыря лишен Верховен?
Ранее Роман Щербатюк говорил, что поединок Усика против Верховена по боксерским правилам лишил нидерландца главного козыря. По его словам, это удары ногами. Кикбоксинг хоть и родственный с боксом, но все же это другой вид спорта со своими правилами.
Впрочем у кикбоксеров есть тренировки, когда они работают только над ударами руками. Тогда они оттачивают бокс, боксерскую технику. Это может помочь Верховену в противостоянии с Усиком. Голландец в интервью Нидерландцу DAZNBoxing рассказал, что хотел бы провести против украинца все 12 раундов и выиграть решением судей.
Последние заявления о бое Усика против Верховена: кратко
- Кабаэлу не нравится, что Усик для добровольной защиты титула WBC выбрал Верховена. Немец сказал, что именно он заслуживает титульный бой.
- Фьюри назвал Верховена здоровяком с мощной правой. Впрочем британец выразил уверенность, что Усик победит.
- Уордли разочарован поединком Усика против Верховена. Он сомневается в уровне нидерладнца как боксера.