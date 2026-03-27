Промоутерська компанія Don King Productions стверджує, що український крузер-середняк отримав пропозицію побитися за звання чемпіона світу за версією WBC. Про це повідомляє BoxingScene.

Що відомо про чемпіонський бій українця?

Відповідно до повідомлення, бій Пінчука та Мікаеляна має відбутися у червні 2026 року. Це буде перший захист титулу для уродженця Вірменії, який він здобув у грудні 2025 року в реванші з Баду Джеком.

Пінчук – небезпечний опонент для будь-якого крузера. З нетерпінням чекаю на можливість організувати Мікаеляну черговий титульний захист,

– йдеться у повідомленні Don King Productions.

Що цікаво, у чинному рейтингу WBC Пінчука немає ні в топ-15, ні навіть у топ-40. Як пише vRINGe, організація, яку очолює Маурісіо Сулейман, добре відома вмінням піти на що завгодно "заради боксу".

"Тож така дрібниця точно не стане перепоною на шляху до цього "неймовірного бою", – йдеться у повідомленні.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що відомо про Пінчука?

Пінчук у лютому нокаутував Ніка Кіснера у двох раундах у лютому, після того, як у 2025 році провів лише один бій – нокаутував Браяна Голштейна в четвертому раунді.

Українець ще не зустрічався з суперником світового класу – і, фактично, провів лише чотири заплановані 10-раундові поєдинки як професіонал. Він ніколи не бився за титул та не брав участі в 12-раундовому поєдинку.

За даними BoxRec, на його рахунку 17 перемог, 4 поразки та 2 нічиї.

Як Мікаелян виграв титул?