Промоутерська компанія Don King Productions стверджує, що український крузер-середняк отримав пропозицію побитися за звання чемпіона світу за версією WBC. Про це повідомляє BoxingScene.
Що відомо про чемпіонський бій українця?
Відповідно до повідомлення, бій Пінчука та Мікаеляна має відбутися у червні 2026 року. Це буде перший захист титулу для уродженця Вірменії, який він здобув у грудні 2025 року в реванші з Баду Джеком.
Пінчук – небезпечний опонент для будь-якого крузера. З нетерпінням чекаю на можливість організувати Мікаеляну черговий титульний захист,
– йдеться у повідомленні Don King Productions.
Що цікаво, у чинному рейтингу WBC Пінчука немає ні в топ-15, ні навіть у топ-40. Як пише vRINGe, організація, яку очолює Маурісіо Сулейман, добре відома вмінням піти на що завгодно "заради боксу".
"Тож така дрібниця точно не стане перепоною на шляху до цього "неймовірного бою", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про Пінчука?
Пінчук у лютому нокаутував Ніка Кіснера у двох раундах у лютому, після того, як у 2025 році провів лише один бій – нокаутував Браяна Голштейна в четвертому раунді.
Українець ще не зустрічався з суперником світового класу – і, фактично, провів лише чотири заплановані 10-раундові поєдинки як професіонал. Він ніколи не бився за титул та не брав участі в 12-раундовому поєдинку.
За даними BoxRec, на його рахунку 17 перемог, 4 поразки та 2 нічиї.
Як Мікаелян виграв титул?
- Титульне правління Мікаеляна було непростим. Він виграв вакантний пояс у листопаді 2023 року, перемігши Ілунгу Макабу. Після цього серія травм, скасованих боїв та проблеми з просуванням по службі з Кінгом призвели до 18-місячної перерви.
- Тривалий простій вірменина завершився суперечливою поразкою за рішенням більшості суддів від Баду Джека у першому захисті Мікаеляна.
- Апеляція призвела до реваншу, в якому Мікаелян здобув одноголосну перемогу над Джеком.