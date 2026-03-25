Своєю унікальною історією боксер поділився в інтерв'ю виданню "Чемпіон". Він зауважив, що понад половину своїх поразок він зазнав у договірних боях.

Якими були договірні бої за участі Пилипенка?

Пилипенко розповів, що договірні бої фактично завжди відбувались за наступною схемою. Йому телефонував промоутер або менеджер. Він говорив, що хоче організувати 8-раундовий бій для свого підопічного.

Він має молодого проспекта, вкладається в його професійну боксерську кар’єру,

– зазначив українець.

Він продовжив, що менеджер або промоутер боялись поразки свого підопічного. Тому вони хотіли підстрахуватись і пропонували доплату в кілька сотень євро за гарантовану поразку. Пилипенко на такі пропозиції зазвичай погоджувався та як артист грав свою роль на ринзі.

Що ще цікавого розповів Пилипенко?

За словами Пилипенка, його рекордний гонорар складає 3500 євро за бій із олімпійським чемпіоном Чахкієвим. Отримував він і 3000 євро, коли проводив бій із поламаною рукою на гірськолижному курорті в Німеччині.

Цікаво, що в кар'єрі Пилипенка є перемога над росіянином Гончаровим у Москві у 2015 році. Цей бій не був договірним, й українець грамотно відбоксував 6-раундовий поєдинок і рішенням суддів переміг. У 2021 році Пилипенко завершив кар'єру, бо Шатернікова не дає йому ліцензію через вік і багато договорняків.

Новини про українських боксерів: коротко