Нею він поділився на ютуб-каналі ТАЙК МАЙСОН. Красюк розповів, що аби "вибудувати чемпіона світу" треба вкласти чимало грошей.

Скільки грошей треба, щоб Хижняк став чемпіоном світу?

Промоутер Олександр Красюк зазначив, щоб зробити Хижняка чемпіоном світу, треба витратити 3 – 4 роки, й інвестувати в це не менше, ніж 500 тисяч доларів, а ще краще 1 мільйон доларів. Якщо промоутер вклав у боксера ці гроші з власної кишені, то йому хочеться як мінімум повернути їх. Тобто, спортсмен, у якого вклали такі гроші, має провести бій із гонораром, як мінімум 10 мільйонів доларів.

Для того, аби умовний Олександр Хижняк отримав 10 млн доларів, він має бути на такій вершині, що «мама не горюй»! Не просто чемпіоном світу — він має бути зіркою. Він має бути людиною, у якої англійська мова ллється як солов’їна, він має жартувати, спілкуватися з людьми на різні теми, він має бути особистістю. Тоді мова йде про мільйони,

– зауважив промоутер.

Він додав, що для простого чемпіонства достатньо кількох сотень тисяч доларів. Утім в Україні така система зараз не працює. Тому Красюк вважає нових промоутерів – героями-камікадзе. Усе через те, що їм навряд вдасться повернути бодай незначну частину тих грошей, які вони вкладуть у нових боксерів, що вийдуть на ринг.

Як Хижняк може стати чемпіоном світу?

Красюк наголосив, що його зв'язки та його авторитет дозволив би легко організувати Хижяку вже другий бій у його кар'єрі за титул чемпіона світу. Так свого часу було у Василя Ломаченка. Красюк поділився промоутерським секретом, як організовується такий бій. За його словами, треба валіза грошей, домовленість із промоутером чинного чемпіона світу, організацією, якій належить пояс і все.

"Я привожу суперника-чемпіона на свою територію, плачу йому гонорар, мій боксер виходить і виграє — він стає чемпіоном світу. Для цього мені знадобилось один рік і 10 мільйонів доларів, ну, чи трошки більше, 12, бо ще треба було шоу організувати. Все, в мене є чемпіон світу! Тобто задача реалізована. Як от глядач собі сприймає бокс? Найголовніше що? Найголовніше, щоб був чемпіон світу", – підкреслив Красюк.

За його словами, це не цікаво промоутеру. Важливо, щоб повернулись його гроші. Далі, наприклад, боксеру доведеться їхати в Австралію, захищати титул. Він умовно програє там. І все – плакали гроші. З точки зору спорту – це, можливо, й правильно. Однак із точки зору ведення бізнесі – це інше. Красюк вважає, що те, що відбулось із кар'єрою Усика – це щось неможливе.

