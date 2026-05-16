Першим суперником 30-річного українця був представник Туреччини Емре Парлак, повідомляє 24 Канал. Хижняк здобув перемогу технічним нокаутом в третьому раунді.

Дивіться також Не Усик: Дюбуа отримав суперника на наступний бій

Як Хижняк провів бій за збірну України?

Поєдинок проходив у межах вагової категорії до 80 кілограмів.

Хижняк нокаутував Емре Парлака: дивіться відео

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Свій останній бій на аматорському ринзі Хижняк провів на Олімпіаді-2024 у Парижі. Тоді українець здобув перемогу у фіналі, завоювавши перше в кар'єрі олімпійське "золото".

У березні 2026 року Олександр розпочав професійну кар'єру. На вечорі боксу, що організувала промоутерська компанія Олександра Усика, він провів дебютний бій у профі.

У шестираундовому поєдинку проти колумбійця Вільяма Барона Хижняк здобув дострокову перемогу. Українець вже у першому раунді відправив Барона у нокаут.

Однак після дебюту у профі Хижняк не полишив виступи на аматорському ринзі.

Що відомо про досягнення Хижняка?