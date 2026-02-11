Президент Федерації боксу Полтавської області Микола Семеняга висловився про українських бійців, які можуть повтори славу Усика. Про це повідомляє сайт ФБУ.

Хто з українців став зіркою боксу після Усика?

Семеняга включив до свого переліку двох чемпіонів світу – Юрія Захарєєва та Олександра Хижняка.

У списку також знайшлося місце Данилу Жасану, який у 2025 році став бронзовим призером чемпіонату світу. За повідомленням Суспільного, Жасан – єдиний, хто приніс Україні нагороду на світовій першості.

У нас багато хороших, талановитих хлопців – Юрій Захарєєв мені подобається, його манера введення бою, пластичність. Також Жасан молодець – єдиний призер чемпіонату світу. Ще подобається Данило Лозан, Айдер Абдураімов, Артур Кузьменко мені теж імпонує, ну і, звісно, Олександр Хижняк – він Олімпійський чемпіон Ігор у Парижі, призер Олімпіади в Токіо, це вже неймовірний рівень, і я переконаний, що це ще далеко не кінець,

– сказав Семеняга.

Хто найтитулованіший українець серед чинних боксерів-аматорів?

На любительському рівні найкращим представником України є Олександр Хижняк. "Полтавський танк" став чемпіоном світу та Європи, а також виграв Олімпійські ігри.

Хижняк – перший після Василя Ломаченка українець, який оформив так званий боксерський хет-трик, тобто здобув перемоги в одному дивізіоні на трьох головних аматорських турнірах.

Цікаво, що це досягнення не зміг підкорити Володимир Кличко. Водночас Олександр Усик, хоч і виграв найважливіші першості, однак у різних вагових категоріях.

За даними BoxRec, Хижняк виграв 126 поєдинків і зазнав всього 17 поразок на любительському рівні. Наразі дворазовий чемпіон Європейських ігор не планує переходити у профі-бокс.

