Ексчемпіон WBC пригадав перемоги над Кличком та Деонтеєм Вайлдером. У своєму інстаграмі він показав зухвале фото, як під час боїв він тримав руки за спиною.

Що Ф'юрі сказав про Кличка?

37-річний Ф'юрі підкреслив, що завдяки плану зміг перемогти двох бійців з найсильнішим ударом у надважкій вазі.

Вайлдер та Кличко – двоє найвидатніших панчерів в історії, я багато разів тримав руки за спиною. Життя – це впевненість і віра у виконання плану,

– написав Тайсон.

Як йдеться на сайті BoxRec, у 2015 році Ф'юрі зміг перемогти Кличка та відібрати в українця титули WBO, WBA IBF. Тайсону вдалося стати першим та останнім боксером, який зумів перемогти українця суддівським рішенням.

Що відомо про реванш Кличка з Ф'юрі?

Очікувалося, що Кличко та Ф'юрі проведуть реванш, який був прописаний у контракті на перший бій. Та другий поєдинок зірвався через Ф'юрі, який заявляв про травми та депресію.

Тайсон кілька разів оголошував про завершення кар'єри, але згодом повертався. Так сталося у 2026 році: "Циганський король" перервав завершення кар'єри після двох поразок Олександру Усику.

Дехто вірить, що Кличко та Ф'юрі все ще можуть провести реванш, адже українець нібито готується повернутися у бокс.

За даними ЗМІ, якщо Ф'юрі знову завоює чемпіонський титул після повернення на ринг, цілком можливо, що відбудеться його реванш з Кличком.

Ба більше, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх раніше висловлював зацікавленість в організації цього поєдинку і не відмовився від цієї ідеї.

Що далі для Ф'юрі?