Чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі завершує угоду про бій з Дюбуа. Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Що відомо про бій Вордлі – Дюбуа?

Журналіст розповів, що чемпіонський поєдинок у надважкій відбудеться 9 травня у Манчестері (Англія). На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.

Для Вордлі це буде перший захист поясу після того, як він став чемпіоном восени 2025 року.

Як відомо, наприкінці жовтня 2025 року британець нокаутував новозеландця Джозефа Паркера. Завдяки цій перемозі Фабіо став обов'язковим суперником для Усика, але українець відмовився від протистояння і звільнив титул WBO.

Після цього в WBO ухвалили рішення, що титул має перейти до Вордлі.

Чому Дюбуа знову може здобути титул Усика?

У травні 2024 року 39-річний Усик першим в історії боксу завоював усі чотири титули у надважкій вазі завдяки перемозі проти Тайсона Ф'юрі. Боксери домовилися про реванш, перешкодою для якого був саме Дюбуа.

Британець був офіційним претендентом по лінії IBF, тому заради реваншу з Ф'юрі українцю довелося відмовитися від титулу. Дюбуа здобув пояс після того, як переміг Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.

У липні 2025 року Усик нокаутував Дюбуа та повернув собі титул, а також звання абсолютного чемпіона світу.

Дюбуа проти Вордлі: на чию користь говорить статистика?