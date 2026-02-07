Як повідомляє Sky Sports, команда Вордлі провела переговори про можливий захист титулу чемпіона світу WBO проти Дюбуа. Даніеля розглядають як можливого суперника через те, що у Фабіо зірвалися поєдинки з іншими боксерами.
Як Дюбуа може знову стати чемпіоном світу?
Менеджер Вордлі Майк Офо сказав, що Фабіо хотів битися з Усиком за всі пояси після перемоги над Джозефом Паркером, однак українець хоче зустрітися з Деонтеєм Вайлдером.
Також команда британця прагнули організувати бій з Чісорою або Вайлдером на 4 квітня, але вони вирішили зустрітися в очному двобої у Лондоні.
Що стосується Даніеля Дюбуа, то, очевидно, це бій, на який Фабіо був би готовий. Немає нічого кращого, ніж повністю британський поєдинок за титул чемпіона світу у важкій вазі!,
– сказав Офо.
Френк Воррен, промоутер Дюбуа, теж висловився про бій проти Вордлі. За його словами, поєдинок може відбутися вже навесні 2026 року.
"Ми обговорюємо різні питання з Фабіо, а також з Даніелем. Що б не сталося, вони обоє повинні битися, вони обоє хочуть битися і вони будуть битися. Тож, ймовірно, вони битимуться наприкінці квітня – на початку травня", – сказав він.
Який чемпіонський шлях Дюбуа та Вордлі?
У 2024 році Олександр Усик завоював усі чотири титули у надважкій вазі завдяки перемозі проти Тайсона Ф'юрі. Після першого бою боксери домовилися про реванш, перешкодою для якого був Дюбуа.
Британський боксер був офіційним претендентом по лінії IBF. Заради реваншу з Ф'юрі українцю довелося відмовитися від титулу, який Дюбуа здобув у боях проти Філіп Хрговича та Ентоні Джошуа.
У липні 2025 року Усик провів другий бій з Дюбуа та нокаутував британця. Тим самим боксер повернув собі титул IBF і знову став абсолютним чемпіоном світу.
Після цього у WBO почали вимагати, щоб Олександр провів обов'язковий захист, від чого він відмовився. Спортсмен залишив титул, який перейшов до Вордлі.
За даними BoxRec, Фабіо виграв 20 боїв на професійному рингу та не зазнав жодної поразки.