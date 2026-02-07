Як повідомляє Sky Sports, команда Вордлі провела переговори про можливий захист титулу чемпіона світу WBO проти Дюбуа. Даніеля розглядають як можливого суперника через те, що у Фабіо зірвалися поєдинки з іншими боксерами.

Дивіться також Чи зможе Вайлдер перемогти Чісору і стати суперником Усика

Як Дюбуа може знову стати чемпіоном світу?

Менеджер Вордлі Майк Офо сказав, що Фабіо хотів битися з Усиком за всі пояси після перемоги над Джозефом Паркером, однак українець хоче зустрітися з Деонтеєм Вайлдером.

Також команда британця прагнули організувати бій з Чісорою або Вайлдером на 4 квітня, але вони вирішили зустрітися в очному двобої у Лондоні.

Що стосується Даніеля Дюбуа, то, очевидно, це бій, на який Фабіо був би готовий. Немає нічого кращого, ніж повністю британський поєдинок за титул чемпіона світу у важкій вазі!,

– сказав Офо.

Френк Воррен, промоутер Дюбуа, теж висловився про бій проти Вордлі. За його словами, поєдинок може відбутися вже навесні 2026 року.

"Ми обговорюємо різні питання з Фабіо, а також з Даніелем. Що б не сталося, вони обоє повинні битися, вони обоє хочуть битися і вони будуть битися. Тож, ймовірно, вони битимуться наприкінці квітня – на початку травня", – сказав він.

Який чемпіонський шлях Дюбуа та Вордлі?