Суперником 39-річного Усика має стати Деонтей Вайлдер. Як повідомляє The Sun, Шеллі Фінкель, менеджер американця, заявив, що сторони уклали "таємну угоду".
Хто наступний суперник Усика?
За його словами, Вайлдер випадково зустрів Усика на Мангеттені під час церемонії вручення нагород журналу The Ring 2026 року. Там бійці дружньо поспілкувалися і буцімто домовилися провести бій.
Деонтей – єдине велике ім'я, з яким Усик ще не боксував,
– сказав менеджер.
Як відомо, Усик двічі переміг найкращих британських боксерів – Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Українець, який планує провести лише 2 – 3 бої, хотів би встигнути вийти на ринг із 40-річним Вайлдером, який тривалий час домінував у надважкій вазі.
Коли відбудеться бій Усика?
Наприкінці 2025 року Усик висловив бажання провести бій проти Вайлдера. Та американець вирішив, що 4 квітня вийде у ринг проти британця Дерека Чісори.
Втім, Вайлдер під час спілкування з Fight Hub TV заявив, що поєдинок проти Усика може відбутися до кінця 2026 року. Сам же українець, перебуваючи у Нью-Йорку, сказав, що хоче провести бій у США.
Американець, пояснюючи, чому в наступному бою зустрінеться з Чісорою, а не Усиком, поскаржився на затягування з переговорами. Щодо Усика, то українського чемпіона пов'язують з Енді Руїсом.
Експерти з боксу вважають, що для Усика бій проти Вайлдера буде легкою прогулянкою, адже українець переважає опонента. Чи не єдиний козир Деонтея – його потужний удар.