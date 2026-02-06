Суперником 39-річного Усика має стати Деонтей Вайлдер. Як повідомляє The Sun, Шеллі Фінкель, менеджер американця, заявив, що сторони уклали "таємну угоду".

Хто наступний суперник Усика?

За його словами, Вайлдер випадково зустрів Усика на Мангеттені під час церемонії вручення нагород журналу The Ring 2026 року. Там бійці дружньо поспілкувалися і буцімто домовилися провести бій.

Деонтей – єдине велике ім'я, з яким Усик ще не боксував,

– сказав менеджер.

Як відомо, Усик двічі переміг найкращих британських боксерів – Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Українець, який планує провести лише 2 – 3 бої, хотів би встигнути вийти на ринг із 40-річним Вайлдером, який тривалий час домінував у надважкій вазі.

Коли відбудеться бій Усика?