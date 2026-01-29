Британський боксер на своєму ютуб-каналі заявив, що американець, який був чемпіоном світу за версією WBC, уже пройшов свій пік. Фроч переконаний, що Вайлдер стане "легкою прогулянкою" для Усика.

Дивіться також "Ти звідки?" Тайсон Ф'юрі взяв під опіку "нового Усика" з України

Чому Усик обрав Вайлдера як наступного суперника?

Аргументуючи свою думку, колишній чемпіон світу пригадав, що в пасиві Вайлдера поразки таким боксерам, як Чжан Чжилей і Джозеф Паркер.

Водночас він сумнівається, що американець зможе створити Усику проблеми своїм потужним ударом. Фроч підкреслив, що 39-річний українець розумний боксер, який не пропустить так званий "лакі-панч".

Як на мене, Деонтей Вайлдер – усе, він скінчився, списаний хлопець. Ми бачили, як його зупинив Чжан Чжилей і як він програв Джозефу Паркеру. Рішення Олександра битися з ним? Усик розумний і кмітливий боксер, він не пропустить його удар. Це легкий бій для Олександра. Насправді Усик заслужив на легку прогулянку – а цей бій якраз нею є,

– заявив Фроч.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Усик – Вайлдер: що прогнозують експерти?

Більшість експертів вважаю Усика очевидним фаворитом у поєдинку проти 40-річного Вайлдера. Наприклад, батько колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон в коментарі Seconds Out заявив, що американець не має жодних шансів.

Проте він, як і промоутер Френк Воррена, звернув увагу на сильний удар, яким славився Вайлдер. Воррен у коментарі Sky Sports поставив риторичне питання, що буде, якщо Деонтею таки пощастить знайти підборіддя українця.

Як кар'єра Вайлдера пішла на спад?

Вайлдер з 2015 до 2020 року був чемпіоном світу за версією WBC і провів 10 успішних захистів свого звання. Як йдеться на сайті BoxRec, у 2018 році він зустрівся з Тайсоном Ф'юрі й видовищний бій завершився нічиєю.

Згодом протягом 2020 – 2021 років боксери провели ще два поєдинки, в яких Ф'юрі буквально знищив американця. Після цих невдач кар'єра Деонтея пішла на спад: у чотирьох боях зірковий боксер здобув тільки дві перемоги.

Тепер же Вайлдер вирішив зустрітися з відомим британцем Дереком Чісорою, який у жовтні 2020 року поступився Усик.

Чому Усик вирішив битися проти Вайлдера?

У 2025 році українець провів тільки один бій, коли в липні нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу. Довгий час Усик не називав ім'я наступного суперника.

Врешті-решт, Олександр перервав мовчання і здивував заявою про те, що прагне помірятися силами з Вайлдером. У коментарі Sky Sports він назвав три причини, чому обрав американця.

"По-перше, бій з Вайлдером відбудеться у США, а я хочу битися у США, мені це цікаво. По-друге, Вайлдер входить у топ-10 супертяжів за останні 10 років. По-третє, це спортивний інтерес. Була велика трійка Джошуа, Ф'юрі та Вайлдера. Перших двох я побив, залишилося перемогти Вайлдера", – сказав Усик.