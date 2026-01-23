"Бронзовий бомбардувальник" битиметься проти Дерека Чісори. Де та коли відбудеться наступний бій Вайлдера, повідомляє авторитетне видання BBC Sport.
Коли відбудется бій Вайлдера – Чісора?
Поєдинок Вайлдер – Чісора відбудеться 4 квітня 2026 року у Лондоні. Цікаво, що боксери мали зустрітися ще у 2013 році, але американський супертяж знявся з поєдинку.
Причиною став арешт "Бронзового бомбардувальника". Його звинуватили у домашньому насильстві.
Нещодавно з'явился інформація, що Олександр Усик у разі проведення бою між Вайлдером та Чісорою битиметься з іншим боксером. А вже тоді українським чемпіон зустрінеться з американцем.
З ким може побитися Усик?
Інсайдер Ден Рафаель розкрив плани Усика, якому доведеться чекати на Вайлдера через бій америкканця з Чісорою. За його словами, український боксер може зустрітися з колишнім чемпіоном світу – Енді Руїсом-молодшим.
Хто такі Вайлдер і Чісора?
Вайлдер провів у професійному ринзі 49 поєдинків – 44 перемоги, 4 поразки та нічия. Востаннє він бився у червні 2025 року, коли здолав Тайрелла Герндона.
Щодо Чісори, то британець теж за свою кар'єру провів 49 боїв – 36 перемог, 12 поразок та нічия. Востаннє екссуперник Усика з'являвся у ринзі у лютому 2025 року – тоді він здолав Отто Валліна.
Також у 2012 році Чісора бився проти Віталія Кличка та поступився українському боксеру.