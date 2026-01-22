В інтерв'ю RT Fight 39-річному боксеру довелося обирати суперника з-поміж таких легенд, як-от Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд та Ріддік Боуї. Українець зробив вибір без вагань.

З ким Усик хотів провести бій?

Триразовий абсолютний чемпіон світу заявив, що обрав би для бою британця Леннокса Льюїса. При цьому він вважає Мохаммеда Алі найкращим бійцем усіх часів.

Цікаво, що в цьому ж інтерв'ю Усик обрав теоретичного суперника серед братів Кличків. Він зізнався, що краще б зустрівся з Володимиром, адже Віталій незручний суперник.

Вибрав би Володимира. Він більш класичний спортсмен, мені було б із ним трошки зручніше. Віталій – дуже незручний, у боксі таких називають "корягами". Він може вдарити з таких положень, про які фізика навіть не чула,

– сказав Усик.

Що відомо про Леннокса Льюїса?