"Бронзовый бомбардировщик" сразится против Дерека Чисоры. Где и когда состоится следующий бой Уайлдера, сообщает авторитетное издание BBC Sport.
Когда состоится бой Уайлдера – Чисора?
Поединок Уайлдер – Чисора состоится 4 апреля 2026 года в Лондоне. Интересно, что боксеры должны были встретиться еще в 2013 году, но американский супертяжеловес снялся с поединка.
Причиной стал арест "Бронзового бомбардировщика". Его обвинили в домашнем насилии.
Недавно появилась информация, что Александр Усик в случае проведения боя между Уайлдером и Чисорой будет драться с другим боксером. А уже тогда украинский чемпион встретится с американцем.
С кем может подраться Усик?
Инсайдер Дэн Рафаэль раскрыл планы Усика, которому придется ждать Уайлдера из-за боя америкканца с Чисорой. По его словам, украинский боксер может встретиться с бывшим чемпионом мира – Энди Руисом-младшим.
Кто такие Уайлдер и Чисора?
Уайлдер провел в профессиональном ринге 49 поединков – 44 победы, 4 поражения и ничья. Последний раз он дрался в июне 2025 года, когда одолел Тайрелла Герндона.
Что касается Чисоры, то британец тоже за свою карьеру провел 49 боев – 36 побед, 12 поражений и ничья. Последний раз экс-соперник Усика появлялся в ринге в феврале 2025 года – тогда он одолел Отто Валлина.
Также в 2012 году Чисора дрался против Виталия Кличко и уступил украинскому боксеру.