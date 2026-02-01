39-летний Усик во время общения с журналистами DAZN подтвердил, что хочет провести бой в США. Боксер из Крыма признался, что в молодости поединок в Америке был мечтой для него.

Хотя Александр Усик не сказал, кто станет его соперником, и когда состоится бой, однако предположил, что будет боксировать в США.

Это невероятно, потому что когда я был молодым, это была моя мечта, а теперь это реальность. Так, возможно, я буду боксировать здесь,

– сказал украинец.

Усик рассказал о своем бое в США: смотрите видео

Усик впервые встретился с Уайлдером

Не так давно Усик заявил, что хочет провести бой против 40-летнего экс-чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Находящиеся в Нью-Йорке, украинец впервые встретился с американским боксером.

Уайлдер в своем инстаграме опубликовал фотографию с украинским чемпионом.



Усик и Уайлдер / Фото из инстаграма американского боксера

Уайлдер во время общения с Fight Hub TV заявил, что бой против Усика может состояться до конца 2026 года.

Усику, push the horses – и бой будет в силе,

– сказал он.

