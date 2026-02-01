39-летний Усик во время общения с журналистами DAZN подтвердил, что хочет провести бой в США. Боксер из Крыма признался, что в молодости поединок в Америке был мечтой для него.
Следующий бой Усика: что известно?
Хотя Александр Усик не сказал, кто станет его соперником, и когда состоится бой, однако предположил, что будет боксировать в США.
Это невероятно, потому что когда я был молодым, это была моя мечта, а теперь это реальность. Так, возможно, я буду боксировать здесь,
– сказал украинец.
Усик рассказал о своем бое в США: смотрите видео
Усик впервые встретился с Уайлдером
Не так давно Усик заявил, что хочет провести бой против 40-летнего экс-чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Находящиеся в Нью-Йорке, украинец впервые встретился с американским боксером.
Уайлдер в своем инстаграме опубликовал фотографию с украинским чемпионом.
Усик и Уайлдер / Фото из инстаграма американского боксера
Уайлдер во время общения с Fight Hub TV заявил, что бой против Усика может состояться до конца 2026 года.
Усику, push the horses – и бой будет в силе,
– сказал он.
Уайлдер имеет другого соперника: что дальше?
- В следующем поединке соперником Уайлдера станет британский боксер Дерек Чисора, который в свое время проиграл Виталию Кличко и Усику. Как сообщает Ring Magazine, бой состоится 4 апреля в Лондоне.
- Уайлдер, объясняя, почему в следующем бою встретится с Чисорой, а не Усиком, пожаловался на затягивание с переговорами. Американец, который не выходил на ринг с июня 2025 года, отметил, что ему нужен был бой. При этом он подчеркнул, что не воспринимает Чисору как "разогрев" перед Усиком.
- Что касается Усика, то украинский боксер может провести поединок против экс-чемпиона мира Энди Руиса.