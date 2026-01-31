Украинский боксер наградил Теренса Кроуфорда, который признан "лучшим бойцом 2025 года" по версии The Ring. Об этом журнал сообщил в своих соцсетях.

Кто лучший боксер мира?

Александр Усик, который является обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, не попал в список номинантов, поэтому не претендовал на престижную награду.

39-летний украинец вышел на сцену, чтобы объявить имя победителя и лично вручил награду Теренсу.

Усик наградил Кроуфорда: смотрите видео

Конкурентами Теренса были четыре боксера:

чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол;

абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ;

чемпион WBC, WBA и WBO во втором легчайшем весе Джесси Родригес;

обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли.

Что известно о Кроуфорде?