Украинский боксер наградил Теренса Кроуфорда, который признан "лучшим бойцом 2025 года" по версии The Ring. Об этом журнал сообщил в своих соцсетях.
Кто лучший боксер мира?
Александр Усик, который является обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, не попал в список номинантов, поэтому не претендовал на престижную награду.
39-летний украинец вышел на сцену, чтобы объявить имя победителя и лично вручил награду Теренсу.
Усик наградил Кроуфорда: смотрите видео
Конкурентами Теренса были четыре боксера:
- чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол;
- абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ;
- чемпион WBC, WBA и WBO во втором легчайшем весе Джесси Родригес;
- обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли.
Что известно о Кроуфорде?
В 2025 году американец остановил звездного мексиканца Сауля Альвареса и отобрал у него четыре пояса.
Благодаря победе он стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях эпохи четырех поясов – WBO, WBC, WBA, IBF. По данным BoxRec, Кроуфорд провел 42 боя на профессиональном ринге и все выиграл.
В 2016 году Теренс провел бой против украинца Виктора Постола и одержал победу решением судей. Американец назвал Постола сильным соперником, когда Альварес пытался унизить украинца.
В январе 2026 года 38-летний боксер объявил о завершении профессиональной карьеры. После этого Усик стал первым номером рейтинга P4P от The Ring. До этого Александр был вторым, а Крофорд первым.