Теперь же на радаре потенциальных соперников непобедимого украинца замаячило имя Энди Руиса-младшего. Американский боксер мексиканского происхождения бросил вызов Усику, сообщает FTTV Boxing.

Будет ли Руис следующим соперником Усика?

36-летний "Разрушители", как называют Руиса в боксерском сообществе, предложил украинцу бой в 2026 году. Заявление американца появилось на фоне слухов, что Усик может заключить соглашение с промоушином Дэйны Уайта Zuffa Boxing.

Более того, журналист и инсайдер Дэн Рафаэль считает, что сотрудничество обоих боксеров с Zuffa Boxing делает их бой реальным.

"Давай сделаем это", – заявил Руис, комментируя возможный бой с Усиком.

Почему Усик может встретиться с Руисом?

Не так давно украинец выразил желание провести бой с Деонтеем Уайлдером, американцем, который был чемпионом мира по версии WBC и длительное время доминировал в тяжелом весе после эры Кличко. Как говорится на сайте BoxRec, на профи-ринге он одержал 44 победы.

Ожидалось, что Усик и Уайлдер померяются силами уже в следующем бою, однако последний решил встретиться с Дереком Чисорой. Британец знаком украинским болельщикам, ведь в свое время разделял ринг с Виталием Кличко, а также Усиком.

Именно из-за того, что Уайлдер выбрал бой с Чисорой, в СМИ появились слухи, что Усик проведет бой против Руиса.

Чем известен Руис?