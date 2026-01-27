Украина – это вторая страна мира, представители которой имеют больше всего побед в боях за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Об этом говорится в статье BoxRec.

Какая страна лучшая в боксе?

Виталий и Владимир Кличко, а также Александр Усик на троих одержали 46 побед в чемпионских боях.

Среди украинцев больше всего поединков выиграл Владимир Кличко – 23 боя. Это не только лучше брата Виталия и Усика, но является абсолютным рекордом в супертяжелом весе.

В соответствующем рейтинге Украина уступила только США, 51 представитель которой одержал аж 233 победы в чемпионских поединках. При этом Украине удалось опередить Россию и даже Великобританию.

Страны с наибольшим количеством побед в чемпионских боях в тяжелом весе

США – 233 победы (51 боксер) Украина – 46 побед (3 боксера) Великобритания – 38 побед (7 боксеров) Канада – 30 побед (4 боксера) Россия – 9 побед (3 боксера) Италия, Узбекистан, Новая Зеландия – по 3 победы (1 боксер)

Кто из украинцев является действующим чемпионом мира?

Как свидетельствуют данные ESPN, 39-летний Усик удерживает чемпионские титулы IBF, WBA и WBC в супертяжелом весе. Сейчас он единственный действующий украинский боксер-чемпион мира.

Более того, течение карьеры Александру удалось сделать то, что до него никто никогда не делал:

в 2018 году Усик стал первым украинским абсолютным чемпионом мира, когда победил Мурата Гассиева в Москве;

в 2024 году Александр стал первым в истории боксером, который объединил все четыре титула в супертяжелом весе и стал абсолютным чемпионом мира;

в 2025 году украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в карьере собрал все титулы.

В планах украинца на 2026 год провести бой против звездного Деонтея Уайлдера. Однако американский боксер решил встретиться с Дереком Чисорой, поэтому пока не известно, кто станет следующим соперником Усика.