Україна – це друга країна світу, представники якої мають найбільше перемог у боях за титул чемпіона світу у важкій вазі. Про це йдеться у статті BoxRec.
Яка країна найкраща в боксі?
Віталій та Володимир Клички, а також Олександр Усик на трьох здобули 46 перемог у чемпіонських боях.
З-поміж українців найбільше поєдинків виграв Володимир Кличко – 23 бої. Це не тільки краще за брата Віталія й Усика, але є абсолютним рекордом у надважкій вазі.
У відповідному рейтингу Україна поступилася тільки США, 51 представник якої здобув аж 233 перемоги в чемпіонських поєдинках. При цьому Україні вдалося випередити Росію і навіть Велику Британію.
Країни з найбільшою кількістю перемог у чемпіонських боях у важкій вазі
- США – 233 перемоги (51 боксер)
- Україна – 46 перемог (3 боксери)
- Велика Британія – 38 перемог (7 боксерів)
- Канада – 30 перемог (4 боксери)
- Росія – 9 перемог (3 боксери)
- Італія, Узбекистан, Нова Зеландія – по 3 перемоги (1 боксер)
Хто з українців є чинним чемпіоном світу?
Як свідчать дані ESPN, 39-річний Усик утримує чемпіонські титули IBF, WBA та WBC у надважкій вазі. Наразі він єдиний чинний український боксер-чемпіон світу.
Ба більше, протягом кар'єри Олександру вдалося зробити те, що до нього ніхто ніколи не робив:
- у 2018 році Усик став першим українським абсолютним чемпіоном світу, коли переміг Мурата Гассієва у Москві;
- у 2024 році Олександр став першим в історії боксером, який об'єднав усі чотири титули у надважкій вазі та став абсолютним чемпіоном світу;
- у 2025 році українець вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі та втретє у кар'єрі зібрав усі титули.
У планах українця на 2026 рік провести бій проти зіркового Деонтея Вайлдера. Проте американський боксер вирішив зустрітися з Дереком Чісорою, тому наразі не відомо, хто стане наступним суперником Усика.