32-річний боєць з Ірпені в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" заявив, що UFC на території Білого дому – це історична подія. На думку Амосова, організація UFC зможе влаштувати гарне шоу.

Що Амосов сказав про бої в Білому домі?

Ба більше, українець переконаний, що інші організації не здатні зробити шоу на високому рівні.

Якби це проводила інша організація – скоріш за все, це було б якось сумно. Але оскільки це проводить UFC – ми знаємо, як вони вміють це все підносити, – то я впевнений, що вони зроблять круто, гарно і вони просто все це так закрутять, що люди не будуть думати: "Білий дім, бої – це якось дивно звучить, має дивний вигляд,

– сказав він.

Відповідаючи на питання, в якому образі він би з'явився в Овальному кабінеті, Амосов пожартував, що спробував би вдягнутися, як Володимир Зеленський.

Що відомо про UFC в Білому домі?

Як повідомляв Bloomberg, Трамп планує перетворити святкування 250-річчя Америки на масштабне спортивне шоу загальнонаціонального рівня. У межах програми America 250 Білий дім має стати центральним майданчиком урочистостей, а великий спорт – однією з ключових складових святкування.

Однією резонансною ініціативою стане проведення офіційного турніру UFC безпосередньо на території Білого дому. За словами президента, поєдинок на Південному газоні заплановано на 14 червня 2026 року – у День американського прапора та день народження Трампа.

Що відомо про Амосова?