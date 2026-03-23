Беленюк поділився деталями зустрічі з Джошуа у своїх соцмережах. Зокрема, у розмові борець розповів як разом з мамою дивився бій британця проти Володимира Кличка у 2017 році. Тоді Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом.

Що Джошуа подарував мамі Беленюка?

Беленюк зазначив, що разом з мамою вболівали за Кличка, й попри поразку він вважає, що це був найкращий бій для обох боксерів.

Після перемоги британця мама сказала: "Шкода Володимира, але цей велетень такий кремезний і гарненький, буду за ним слідкувати, він красунчик",

– написав борець.

Нардеп розповів цю історію Джошуа, після чого британець підписав для мами Беленюка боксерську рукавичку та попросив передати їй привіт.

Беленюк додав, що Джошуа цікавиться боротьбою і попросив показати кілька борцівських рухів.

Що відомо про візит Джошуа в Україну?