Беленюк поділився деталями зустрічі з Джошуа у своїх соцмережах. Зокрема, у розмові борець розповів як разом з мамою дивився бій британця проти Володимира Кличка у 2017 році. Тоді Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом.

Що Джошуа подарував мамі Беленюка?

Беленюк зазначив, що разом з мамою вболівали за Кличка, й попри поразку він вважає, що це був найкращий бій для обох боксерів.

Після перемоги британця мама сказала: "Шкода Володимира, але цей велетень такий кремезний і гарненький, буду за ним слідкувати, він красунчик",
– написав борець.

Нардеп розповів цю історію Джошуа, після чого британець підписав для мами Беленюка боксерську рукавичку та попросив передати їй привіт.

Беленюк додав, що Джошуа цікавиться боротьбою і попросив показати кілька борцівських рухів.

Що відомо про візит Джошуа в Україну?

  • Єгор Голуб, тренер британського боксера, ще в лютому розповідав про плани Джошуа відвідати Україну. У п'ятницю, 21 березня, ексчемпіон світу разом з Олександром Усиком приїхав до України.

  • Спершу спортсмени побували у Львові, після чого відправилися до Києва. Там український чемпіон провів екскурсію для Джошуа, зокрема до Меморіалу героїв.

  • Згодом спортсмени відвідали вечір боксу під Києвом, яке організував Усик. Головними подіями шоу були поєдинки українських боксерів Даніеля Лапіна та олімпійського чемпіона Олександра Хижняка, який дебютував у професіоналах. Обидва спортсмени виграли свої бої.

  • Щодо Джошуа, то "ПравдаТУТ Львів" поширила заяву боксера, в якій боксер пообіцяв, що повернеться в Україну.