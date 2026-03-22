Він подякував Усику за теплий прийом та допомогу в організації поїздки на турнір Rising Stars. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі опублікував у інстаграм сторіс, у якій розповів про свої емоції від перебування в країні.
Що сказав Джошуа про візит до України?
Британському боксеру сподобалося в Україні та пообіцяв приїхати ще.
Україно, я чудово провів час. Дякую за теплий прийом та гостинність. Олександр Усик та Ready to Fight, дякую за запрошення. До наступної зустрічі,
– розповів Джошуа.
Ентоні Джошуа про поїздку в Україну
Що відомо про візит Джошуа до України?
- У березні 2026 року Джошуа вперше відвідав Україну, прибувши до Києва 20 березня за запрошенням українського чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика.
- Під час цього візиту він разом із українським боксером прогулявся столицею, відвідав ключові пам'ятки, зокрема меморіал загиблим захисникам України, де вшанував пам'ять солдатів, які віддали життя під час повномасштабного вторгнення Росії.
За даними talksport, Джошуа також став глядачем професійних боксерських поєдинків в Україні, серед яких – дебют Олександра Хижняка та інших боксерських шоу, спостерігаючи за боями разом із Усиком.