Єгор Голуб в інтерв'ю ютуб-каналу Тайк Майсон розповів, чому він не відчуває зіркової хвороби. Він пригадав, який "рецепт" від неї йому виписав Олександр Усик.
Цікаво Дюбуа знову йде за Усиком і його титулом: чи зможе британець стати чемпіоном світу
Що Усик сказав Голубу?
Голуб зазначив, що в нього є справжні друзі, які допомагають йому "вивозити" статус зіркового тренера зіркового боксера Ентоні Джошуа. Зокрема, він зауважив, що йому сказав Олександр Усик.
Він сказав: "Якщо колись побачу корону на голові – отим Іваном я її тобі знесу",
– пригадав Голуб.
Він додав, що ця розмова з українським чемпіоном у нього відбулась ще до того, як він почав роботу з Джошуа. Він припустив, що найімовірніше Усик йому це сказав після перемоги іншого підопічного Голуба, Дениса Берінчика над Наваррете. Цей відбувся ще у 2024 році. Українець переміг у 12-раундовому протистоянні. Щоправда тоді за даними CompuBox українець завдав на 1 удар менше.
Як Голуб морально впорався з "зірковим" тиском?
За словами тренера, він просто ставився до того, що має статус тренера Ентоні Джошуа. Він сказав, що не ходив і на кожному кутку не говорив: "Гей, ти знаєш, кого я треную?". Хоча загалом для коуча стало несподіванкою, що Джошуа запросив його у свою команду.
"Те, що український тренер – для українського боксу, думаю, це добре. Але це велика відповідальність все ж таки", – підкреслив Голуб.
Він погоджується, що має крутий статус. Однак "зірочку" не схопив. Хоча морально сприйняти, що все так вийшло, було досить тяжко.
Останні новини про Усика: коротко
- Усик може провести бій із Верховеном. Той заради цього навіть відмовився від контракту з UFC.
- Тайсон Ф'юрі повернувся на ринг і хоче провести третій поєдинок із Усиком. Битва з українцем – головна ціль британця.
- Усик провинен провести обов'язковий бій проти Кабаєла. В іншому випадку він просто втратить титул WBC.