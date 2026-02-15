Егор Голуб в интервью ютуб-каналу Тайк Майсон рассказал, почему он не чувствует звездной болезни. Он вспомнил, какой "рецепт" от нее ему выписал Александр Усик.

Что Усик сказал Голубу?

Голуб отметил, что у него есть настоящие друзья, которые помогают ему "вывозить" статус звездного тренера звездного боксера Энтони Джошуа. В частности, он заметил, что ему сказал Александр Усик.

Он сказал: "Если когда-нибудь увижу корону на голове – этим Иваном я ее тебе снесу",

– вспомнил Голуб.

Он добавил, что этот разговор с украинским чемпионом у него состоялся еще до того, как он начал работу с Джошуа. Он предположил, что вероятнее всего Усик ему это сказал после победы другого подопечного Голуба, Дениса Беринчика над Наваррете. Этот состоялся еще в 2024 году. Украинец победил в 12-раундовом противостоянии. Правда тогда по данным CompuBox украинец нанес на 1 удар меньше.

Как Голуб морально справился со "звездным" давлением?

По словам тренера, он просто относился к тому, что имеет статус тренера Энтони Джошуа. Он сказал, что не ходил и на каждом углу не говорил: "Эй, ты знаешь, кого я тренирую?". Хотя в целом для коуча стало неожиданностью, что Джошуа пригласил его в свою команду.

"То, что украинский тренер – для украинского бокса, думаю, это хорошо. Но это большая ответственность все же", – подчеркнул Голуб.

Он соглашается, что имеет крутой статус. Однако "звездочку" не схватил. Хотя морально воспринять, что все так получилось, было довольно тяжело.

