Фрэнк Уоррен, промоутер боксера, рассказал, что после своего возвращения на ринг Фьюри будет нацелен на бой с Усиком. Об этом сообщает Sky Sports.

Что известно об Усике – Фьюри 3?

По словам промоутера, Фьюри сказал ему, что хочет снова драться с непобедимым украинцем, который одержал 24 победы на профессиональном уровне и владеет титулами WBC, WBA и IBF.

По мнению Уоррена, "Цыганскому королю", как называют британца, больше не нужно драться, ведь он закрепил свое наследие.

Но он продолжает драться и станет прекрасным пополнением супертяжелого веса. Он замечательная личность. Толпа собирается ради него, это большой, большой момент для его карьеры,

– сказал промоутер.

Однако он заметил, что Усик – это не единственный боксер, с которым может встретиться Тайсон. В команде британца также готовы рассмотреть поединок против чемпиона WBO Фабио Уордли, который получил титул после того, как украинец оставил пояс.

Что известно о возвращении Фьюри?

В январе 2026 года Тайсон анонсировал возвращение в бокса и проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым. По предварительной информации, противостояние состоится 11 апреля в Манчестере.

Фьюри в соцсетях демонстрирует ролики с тренировок и пригласил к себе украинца Александра Захожего. Также заметно, что британец сильно похудел по сравнению с последним боем с Усиком.

"Цыганский король" не смирился с двумя поражениями от украинца и называет их "политическими". По данным BoxRec, 39-летний чемпион из Украины – это единственный боксер, который смог победить Тайсона.

Сам Усик не против встретиться с Фьюри, если на кону будет звание абсолютного чемпиона мира.

Кто следующий соперник Усика?