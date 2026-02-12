Фрэнк Уоррен, промоутер боксера, рассказал, что после своего возвращения на ринг Фьюри будет нацелен на бой с Усиком. Об этом сообщает Sky Sports.
Что известно об Усике – Фьюри 3?
По словам промоутера, Фьюри сказал ему, что хочет снова драться с непобедимым украинцем, который одержал 24 победы на профессиональном уровне и владеет титулами WBC, WBA и IBF.
По мнению Уоррена, "Цыганскому королю", как называют британца, больше не нужно драться, ведь он закрепил свое наследие.
Но он продолжает драться и станет прекрасным пополнением супертяжелого веса. Он замечательная личность. Толпа собирается ради него, это большой, большой момент для его карьеры,
– сказал промоутер.
Однако он заметил, что Усик – это не единственный боксер, с которым может встретиться Тайсон. В команде британца также готовы рассмотреть поединок против чемпиона WBO Фабио Уордли, который получил титул после того, как украинец оставил пояс.
Что известно о возвращении Фьюри?
В январе 2026 года Тайсон анонсировал возвращение в бокса и проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым. По предварительной информации, противостояние состоится 11 апреля в Манчестере.
Фьюри в соцсетях демонстрирует ролики с тренировок и пригласил к себе украинца Александра Захожего. Также заметно, что британец сильно похудел по сравнению с последним боем с Усиком.
"Цыганский король" не смирился с двумя поражениями от украинца и называет их "политическими". По данным BoxRec, 39-летний чемпион из Украины – это единственный боксер, который смог победить Тайсона.
Сам Усик не против встретиться с Фьюри, если на кону будет звание абсолютного чемпиона мира.
Кто следующий соперник Усика?
В планах Усика был бой против Деонтея Уайлдера, однако американец в апреле встретится с Дереком Чисорой. Поэтому потенциальным оппонентом украинца называют Рико Верховена, однако официальных данных о таком поединке не было.
Вместе с тем, в WBC разрешили Александру провести добровольную защиту титула, после чего его ждет обязательный поединок против Агита Кабаэла. Кроме того, украинцу следует провести и защиту титула IBF.