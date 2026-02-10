"Цыганский король", как называют Фьюри, начал тренировочный лагерь в Таиланде. Об этом сообщает talkSport.
Что произошло с Фьюри?
Фьюри решил возобновить карьеру после двух поражений Александру Усику и делится со своими сторонниками деталями подготовки к следующему бою.
На этот раз боксер из Британии решил показал свой вес, который составил около 119 килограммов. Интересно, что перед вторым поединком против Усика, который состоялся в декабре 2024 года, Тайсон весил более 127 килограммов.
Таким образом, перед поединком с Махмудовым, который должен состояться в апреле в Манчестере, "Цыганский король" похудел на 8 килограммов. Как пишет talkSport, Фьюри приложил немало усилий, чтобы вернуть себе форму и снова выйти на ринг в тяжелом весе.
В будущем Фьюри может тренировать его отец Джон. Он заявил, что будет неотъемлемой частью тренировочного лагеря и обеспечит, чтобы основное внимание уделялось достижению пика физической формы, а не проработке основ бокса.
Возвращение Фьюри: что известно?
- Тайсон Фьюри прервал завершение карьеры и планирует вернуться на ринг впервые с 2024 года. Сейчас 37-летний британец упорно тренируется.
- Хотя в следующем бою он встретится с Махмудовым, "Цыганский король" мечтает о третьей встрече с Усиком, единственным соперником, который победил его в профессиональной карьере.
- Украинский боксер не против третьего поединка против британца, если на кону снова будет звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, в следующем бою украинец стремится помериться силами с Деонтеем Уайлдером.