Британец впервые объяснил два своих поступка: почему дал пощечину Виталию Кличко, а также, почему плюнул в лицо его брату Владимиру. Об этом Чисора рассказал в комментарии BoxingScene.

Почему Чисора дал пощечину Кличко?

Прежде всего 42-летний боксер извинился за свои поступки у двух украинских спортсменов. Объясняя пощечину Кличко-старшему, Чисора заявил, что был возмущен из-за отмены поединка.

С братьями Кличко я готовился к первому бою шесть месяцев, потратил кучу денег, так и не вернул их, а они просто отменили бой, когда я уже приехал в Германию. Во время битвы взглядов я подумал: ну и черт с ним, я его ударю. И я его ударил – сейчас об этом жалею. Если он это смотрит, я извиняюсь за ту пощечину,

– сказал британец.

Почему отменили бой? Сначала Чисора должен был драться против Владимира Кличко, но украинец получил травму и бой отменили. Впоследствии Дерек вышел на ринг против Виталия.

Непосредственной во время вечера бокса Чисора отметился еще одним скандальным поступком. Он вышел в ринг и плюнул в лицо Владимиру Кличко.

"А потом в ринге я снова увидел брата – Владимира. Думаю: да пошло оно все, и я плюнул в него. Об этом я тоже сожалею и прошу прощения. А после поражения я подумал: я проиграл бой, но не разгромно. Мне нужен еще один большой гонорар. И кого я вижу? Дэвида Хэя – и только Дэвида Хэя. Это хороший гонорар. Это деньги", – сказал Чисора.

В феврале 2012 года Виталий победил Дерека единогласным решением судей.

Что дальше для Чисоры?