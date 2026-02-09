Британец впервые объяснил два своих поступка: почему дал пощечину Виталию Кличко, а также, почему плюнул в лицо его брату Владимиру. Об этом Чисора рассказал в комментарии BoxingScene.
Смотрите также "Все об этом слышали, но никто не пробовал": Виталий Кличко рассказал, что впервые привез брату из США
Почему Чисора дал пощечину Кличко?
Прежде всего 42-летний боксер извинился за свои поступки у двух украинских спортсменов. Объясняя пощечину Кличко-старшему, Чисора заявил, что был возмущен из-за отмены поединка.
С братьями Кличко я готовился к первому бою шесть месяцев, потратил кучу денег, так и не вернул их, а они просто отменили бой, когда я уже приехал в Германию. Во время битвы взглядов я подумал: ну и черт с ним, я его ударю. И я его ударил – сейчас об этом жалею. Если он это смотрит, я извиняюсь за ту пощечину,
– сказал британец.
Как Чисора дал пощечину Кличко: смотрите видео
Почему отменили бой? Сначала Чисора должен был драться против Владимира Кличко, но украинец получил травму и бой отменили. Впоследствии Дерек вышел на ринг против Виталия.
Непосредственной во время вечера бокса Чисора отметился еще одним скандальным поступком. Он вышел в ринг и плюнул в лицо Владимиру Кличко.
"А потом в ринге я снова увидел брата – Владимира. Думаю: да пошло оно все, и я плюнул в него. Об этом я тоже сожалею и прошу прощения. А после поражения я подумал: я проиграл бой, но не разгромно. Мне нужен еще один большой гонорар. И кого я вижу? Дэвида Хэя – и только Дэвида Хэя. Это хороший гонорар. Это деньги", – сказал Чисора.
Чисора плюнул во Владимира Кличко: смотрите видео
В феврале 2012 года Виталий победил Дерека единогласным решением судей.
Что дальше для Чисоры?
В апреле, как информирует BoxRec, Чисора проведет свой юбилейный 50-й бой на профессиональном ринге. Соперником одиозного британца станет американец Деонтей Уайлдер.
Для Уайлдера этот бой крайне важен, поскольку в дальнейшем он может встретиться с Александром Усиком. Однако американец андердог на бумаге.