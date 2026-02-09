Эту историю братья Кличко рассказывали несколько раз еще в далеком 2004 году. В частности, в программе 60 Minutes.

Что привез Виталий Кличко брату Владимиру из США?

Виталий Кличко рассказал, что первым городом, который он посетил в США был Лас-Вегас. Перед возвращением в Советский Союз боксер приобрел подарок для младшего брата Владимира. Это была бутылка Кока-Колы.

Это смешно. Все об этом слышали, но никто не пробовал. Мой младший брат взял бутылку, открыл ее и сказал, что это не запах Кока-Колы. Это запах Америки,

– поделился воспоминанием Виталий.

Владимир Кличко тоже вспоминал, что хотел привезти старшему брату Виталию бутылку Кока-Колы из США. Собственно с такой целью он поступил в школу-интернат олимпийского профиля в Броварах, ведь хотел как брат ездить за границу и привозить домой Кока-Колу.

Что еще известно о первой поездке Виталия Кличко в США?

Как отмечает издание Vijesti, Виталий рассказывал, что в детстве ему, как обычному советскому мальчику промывали мозги тем, какие США плохие. В СССР рассказывали, что в капиталистической Америке к людям относятся как к рабам. Впрочем на самом деле все оказалось иначе.

"Я был поражен. Мы могли провести целый день в торговых центрах, с открытым ртом. У нас, конечно, не было денег. Мы просто хотели впитать все запахи, потрогать все", – вспомнил Виталий.

Он добавил, что рассказал о своей поездке отцу – советскому военному, убежденному коммунисту. Виталий сказал, что все, чего учили о США в СССР оказывается ложью, поскольку люди за океаном очень хорошо. Впрочем отец не поверил тогда словам сына. Впрочем осознание правды пришло к нему через 10 лет, когда он охотно отдыхал во Флориде.

