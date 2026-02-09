Цю історію брати Клички розповідали кілька разів ще в далекому 2004 році. Зокрема, в програмі 60 Minutes.

Що привіз Віталій Кличко брату Володимиру зі США?

Віталій Кличко розповів, що першим містом, яке він відвідав у США був Лас-Вегас. Перед поверненням до Радянського Союзу боксер придбав подарунок для молодшого брата Володимира. Це була пляшка Кока-Коли.

Це смішно. Усі про це чули, але ніхто не пробував. Мій молодший брат узяв пляшку, відкрив її та сказав, що це не запах Кока-Коли. Це запах Америки,

– поділився спогадом Віталій.

Володимир Кличко теж пригадував, що хотів привезти старшому брату Віталію пляшку Кока-Коли зі США. Власне з такою метою він вступив до школи-інтернату олімпійського профілю в Броварах, адже хотів як брат їздити за кордон і привозити додому Кока-Колу.

Що ще відомо про першу поїздку Віталія Кличка до США?

Як зазначає видання Vijesti, Віталій розказував, що в дитинстві йому, як звичайному радянському хлопчику промивали мізки тим, які США погані. У СРСР розповідали, що в капіталістичній Америці до людей ставляться як до рабів. Утім насправді все виявилось інакше.

"Я був вражений. Ми могли провести цілий день в торгових центрах, з відкритим ротом. У нас, звичайно, не було грошей. Ми просто хотіли ввібрати всі запахи, помацати все", – згадав Віталій.

Він додав, що розповів про свою поїздку батькові – радянському військовому, переконаному комуністу. Віталій сказав, що все, чого вчили про США в СРСР виявляється брехнею, оскільки люди за океаном дуже добре. Утім батько не повірив тоді словам сина. Утім усвідомлення правди прийшло до нього за 10 років, коли він залюбки відпочивав у Флориді.

Якою була кар'єра Віталія Кличка: коротко