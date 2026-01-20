В обох видах спорту Віталій Кличко довів, що є одним з найкращих бійців світу. Однак саме в кікбоксингу він зазнав поразки нокаутом, чого з ним ніколи не ставалося у боксі. Детальніше про історію єдиного нокауту в кар'єрі легендарного українця розповідає 24 Канал.

Хто зміг нокаутувати Кличка?

Віталій з дитинства захоплювався різними видами єдиноборств, але надавав перевагу кікбоксингу. Він шість разів ставав чемпіоном світу з кікбоксингу (двічі серед аматорів і чотири рази серед професіоналів).

Як пише Tribuna, 21 листопада 1992 року на заповненій вщерть арені у Варні відбувся головний бій чемпіонату Європи у важкій вазі – Кличко проти Пеле Ріда. Здавалося, що Кличко перебиває суперника, адже саме він контролював темп бою.

Але на самому початку другого раунду Ріду вдалося завдати лівий хайкік з розвороту точно в голову, від якого Кличко впав як картковий будиночок. Рефері відразу зафіксував поразку Віталія.

Цікаво, що трансляції того бою не було, а відео з нокаутом записав друг Пеле – один із членів британської команди.

Та єдина поразка не зламала Кличка, адже згодом він ще кілька разів став чемпіоном світу як серед аматорів, так і серед професіоналів.

Також Кличко і Рід мали провести реванш у боксі, але Пеле підкосили дві поспіль поразки від Джуліуса Френсіса та Орліна Норріса. Цікаво, що Віталій нокаутував цих бійців у перших раундах.

Кличко ніколи не був у нокауті в боксі