В обох видах спорту Віталій Кличко довів, що є одним з найкращих бійців світу. Однак саме в кікбоксингу він зазнав поразки нокаутом, чого з ним ніколи не ставалося у боксі. Детальніше про історію єдиного нокауту в кар'єрі легендарного українця розповідає 24 Канал.
Хто зміг нокаутувати Кличка?
Віталій з дитинства захоплювався різними видами єдиноборств, але надавав перевагу кікбоксингу. Він шість разів ставав чемпіоном світу з кікбоксингу (двічі серед аматорів і чотири рази серед професіоналів).
Як пише Tribuna, 21 листопада 1992 року на заповненій вщерть арені у Варні відбувся головний бій чемпіонату Європи у важкій вазі – Кличко проти Пеле Ріда. Здавалося, що Кличко перебиває суперника, адже саме він контролював темп бою.
Але на самому початку другого раунду Ріду вдалося завдати лівий хайкік з розвороту точно в голову, від якого Кличко впав як картковий будиночок. Рефері відразу зафіксував поразку Віталія.
Хто зміг нокаутувати Кличка: дивіться відео
Цікаво, що трансляції того бою не було, а відео з нокаутом записав друг Пеле – один із членів британської команди.
Та єдина поразка не зламала Кличка, адже згодом він ще кілька разів став чемпіоном світу як серед аматорів, так і серед професіоналів.
Також Кличко і Рід мали провести реванш у боксі, але Пеле підкосили дві поспіль поразки від Джуліуса Френсіса та Орліна Норріса. Цікаво, що Віталій нокаутував цих бійців у перших раундах.
Кличко ніколи не був у нокауті в боксі
- Як свідчать дані BoxRec, у професійному боксі Віталій Кличко ніколи не був у нокдауні й ніколи не програвав нокаутом. У нього є дві поразки у професійному боксі тільки через травми.
- Перша поразка сталася у 2000 році, коли українець відмовився від продовження бою проти Кріса Берда через травму плеча. Друга невдача спіткала Віталія у 2003 році, коли він не зміг продовжувати зустріч проти Леннокса Льюїса через глибоке розсічення.
- Всього Віталій провів 47 поєдинків, в яких здобув вражаючі 45 перемог (41 нокаутом).
- Додамо, що брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість боїв серед братів-чемпіонів. На двох вони провели 111 поєдинків, здобули 103 перемоги, з яких 95 завершили нокаутом, перевершуючи таких легенд, як Леннокс Льюїс і Майк Тайсон.