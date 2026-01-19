Кличко-молодший нібито може провести реванш проти Тайсона Ф'юрі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fight Club 24/7.

Що відомо про реванш Кличко – Ф'юрі?

Як відомо, 49-річний українець розглядає можливість повернення на професійний ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі.

За даними джерела, якщо Ф'юрі знову завоює чемпіонський титул після повернення на ринг, цілком можливо, що відбудеться його реванш з Кличком.

Зазначається, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх раніше висловлював зацікавленість в організації цього поєдинку і не відмовився від цієї ідеї.

Що відомо про повернення Кличка та Ф'юрі?

Український боксер завершив кар'єру у 2017 році після того, як на стадіоні "Вемблі" програв Ентоні Джошуа. Після цього у ЗМІ з'являлося чимало чуток, що Володимир готує повернення на ринг. Нещодавно він вкотре показав фрагменти тренування з молодим бійцем Дмитром Ловчинським.

